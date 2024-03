Αθλητικά

NBA - Σαμπόνις: Ρεκόρ με διαδοχικά double - double

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτος στην λίστα των παικτών με τα περισσότερα διαδοχικά double – double είναι ο Ντομάντας Σαμπόνις, μετά από το παιχνίδι κόντρα στους Μπακς του Αντετοκούνμπο, οι οποίοι υπέστησαν οδυνηρή ήττα.

-

Πρώτος στην λίστα των παικτών με τα περισσότερα διαδοχικά double – double είναι ο Ντομάντας Σαμπόνις, μετά από το παιχνίδι κόντρα στους Μπακς του Αντετοκούνμπο, που υπέστησαν οδυνηρή ήττα.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις κατέχει πλέον το ρεκόρ για τα περισσότερα διαδοχικά double-double σε μία σεζόν στην Ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς.

Ο 27χρονος άσος, είχε 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ στη νίκη των Κινγκς επί των Μπακς με 129-94 και επέκτεινε το σερί των διαδοχικών double-double σε 47 αγώνες.

Ο Τζέρι Λούκας, ο οποίος έπαιξε για το franchise την περίοδο 1963-69 όταν η ομάδα ονομαζόταν Σινσινάτι Ρόγιαλς, κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ με 46, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν 1967-68.

Αυτό δεν είναι το πρώτο ρεκόρ που καταρρίπτει ο Σαμπόνις στη σύντομη θητεία του στους Σακραμέντο Κινγκς. Την περασμένη σεζόν, με κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, ο σέντερ των «βασιλιάδων» έκλεισε τη χρονιά με τα περισσότερα triple-double (14) και τα περισσότερα double-double (65) σε μία σεζόν στην Ιστορία του Σακραμέντο.

Τώρα που έχει καταρρίψει το ρεκόρ ομάδας, ο Σαμπόνις χρειάζεται μόνο έξι ακόμη παιχνίδια για να ισοφαρίσει το μεγαλύτερο σερί σε διαδοχικά double-double μετά τη συγχώνευση ABA-NBA το 1976.

Αυτό το κατέχει ο Κέβιν Λοβ, που κατέγραψε 53 κατά τη διάρκεια της σεζόν 2010-11. Με αυτό έσπασε το ρεκόρ του Μόουζες Μαλόουν, που είχε 51 τη σεζόν 1978-79.

Βαριά ήττα των Μπακς, με μόνο διασωθέντα τον «Giannis»

Την τρίτη τους ήττα στα τελευταία τέσσερα ματς γνώρισαν οι Μπακς, που ηττήθηκαν από τους Κινγκς με 129-94. Τα «ελάφια» έπεσαν στο 42-24 και παραμένουν στην δεύτερη θέση της Ανατολής, μισό παιχνίδι μπροστά από τους Καβαλίερς που έχουν ρεκόρ 41-24. Αντίθετα οι Κινγκς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 37-27 και καταλαμβάνουν την έβδομη θέση στη Δύση.

Απελπιστικά μόνος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (10/15 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 10/14 βολές), 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα από 11 πόντους σημείωσαν οι Μπόμπι Πόρτις και Μαλίκ Μπίσλι ενώ στους 10 πόντους (2/12 σουτ) έμεινε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο ΝτιΆρον Φοξ με 29 πόντους ενώ 25 πόντους σημείωσε ο Μαλίκ Μονκ. Εξαιρετικό ματς από τον Ντομάντας Σαμπόνις που είχε 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Σίξερς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/3) στις 02:00 στο Μιλγουόκι.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Νέα Υόρκη-Φιλαδέλφεια : 106-79

: 106-79 Μέμφις-Ουάσινγκτον : 109-97

: 109-97 Οκλαχόμα Σίτι-Ιντιάνα : 111-121

: 111-121 Σαν Αντόνιο-Χιούστον: 101-103

101-103 Γιούτα-Βοστώνη : 107-123

: 107-123 Σακραμέντο-Μιλγουόκι : 129-94

: 129-94 Κλίπερς-Μινεσότα: 100-118

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια: Τα “μέτρα Κασσελάκη” για φόρους, εισφορές και τιμές και ο “Χουντίνι”

Εορτολόγιο - 13 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου