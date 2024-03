Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Στο Πανθεσσαλικό ο τελικός

Στον τελικό αναμένεται να βρεθούν οι αντιμέτωπες οι ομάδες του Παναθηναϊκού και του Άρη.

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη κορυφής για τον ορισμό της έδρας του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας με την ΕΠΟ ν' ανακοινώνει σήμερα ότι θα εφαρμόσει την προκήρυξη για το Πανθεσσαλικό στάδιο στο Βόλο. Εκείνο που μένει να οριστικοποιηθεί πλέον είναι η παρουσία του κόσμου και είναι πιθανό να υπάρχουν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και του Αρη στον τελικό της 18ης Μαΐου στην πόλη της Μαγνησίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΟ σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων με αντικείμενο τη διεξαγωγή του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Επιβεβαιώθηκε ότι η ΕΠΟ οφείλει να εφαρμόσει την προκήρυξη και μόνο. Το όλο θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα και θα ληφθούν αποφάσεις μετά τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι προηγούνται τόσο χρονικά όσο και αξιολογικά.

