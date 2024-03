Κύπρος - Μονή: Ηγούμενος και μοναχός φτιάχνουν “θεϊκό μύρο” για τα “θαύματα” (βίντεο)

Κόσμος

Το βίντεο που ''καίει'' όλους τους ισχυρισμούς του ηγούμενου της Μονής Οσίου Αββακούμ, Νεκτάριου.

Στο «φως» έρχεται αποκαλυπτικό βίντεο που καταγράφει τον ηγούμενο της Μονής Οσίου Αββακούμ Νεκτάριο και μοναχούς τη στιγμή που παρασκευάζουν τον μύρο στο Φτερικούδι στην Κύπρο.

Το βίντεο που «καίει» τον ηγούμενο της Μονής Οσίου Αββακούμ Νεκτάριο φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Πολίτης» στην Κύπρο, αποτυπώνοντας τη στιγμή της απάτης.

Στο βίντεο, όπου καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίοι οι μοναχοί έβαζαν τον μύρο στο σταυρό, μιλώντας για «θαύματα» και πείθοντας τους πιστούς, ακούγονται και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που είχαν μεταξύ τους. «Έλα πιάσε το μύρο και γύρε το μέχρι να κολυμπώσει».

Σε κάποια στιγμή ο μοναχός Αββακούμ κρατά το δοχείο με το κοκτέιλ που ετοιμάστηκε και το κουνά για να ανακατευθεί το μίγμα. Στο πλαίσιο της ετοιμασίας του σταυρού, ακούγεται ο Νεκτάριος να δίνει οδηγίες στον Αββακούμ να βάλει αρκετό «μύρο» στον σταυρό μέχρι να «κολυμπώσει».

Σύμφωνα με την καταγγελία που ξεκίνησε τις αποκαλύψεις για τη εν λόγω Μονή, συχνά συνέβαιναν «θαύματα» με εικόνες να δακρύζουν και να στάζουν μύρο., οδηγώντας χιλιάδες ευκολόπιστους στο Μοναστήρι για να προσκυνήσουν και να το ενισχύσουν οικονομικά, αφήνοντας και τάματα αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ.

Με το «καυτό» οπτικοακουστικό υλικό, που έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της μονής Οσίου Αββακούμ, ουσιαστικά διαψεύδονται όσα υποστηρίζει ο ηγούμενος Νεκτάριος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης», ο μοναχός υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι έβαζε οινόπνευμα στον σταυρό για να αποφευχθεί η μετάδοση ιών.

