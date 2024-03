Κοινωνία

Δραπετσώνα – Περιφερειακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από το ύψος της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου έως την πύλη Ε1 λόγω ανατροπής βυτιοφόρου, που μετέφερε υγρά καύσιμα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Δραπετσώνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά από το ύψος της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου έως την πύλη Ε1 λόγω ανατροπής βυτιοφόρου, που μετέφερε υγρά καύσιμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του ενώ δεν υπήρξε διαρροής καυσίμων.

Τα καύσιμα που μετέφερε το βυτιοφόρο μεταγγίστηκαν σε άλλο όχημα.

