Πάπας Φραγκίσκος – Ρωσία: Εγκώμια του Κρεμλίνου για τον Ποντίφικα

Επίθεση αγάπης… από την Μόσχα, στον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας, με αφορμή την συμπλήρωση 11 χρόνων από την εκλογή του.

Η Ρωσία συνεχάρη σήμερα τον πάπα Φραγκίσκο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 11 ετών από την εκλογή του, χαιρετίζοντας «έναν πραγματικό υπερασπιστή του ανθρωπισμού και της ειρήνης», με φόντο τις διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Βατικανού, αφού ο ποντίφικας κάλεσε την Ουκρανία «να υψώσει λευκή σημαία».

«Ο πάπας Φραγκίσκος είναι ένας πραγματικός και ειλικρινής υπερασπιστής του ανθρωπισμού, της ειρήνης και των παραδοσιακών αξιών» ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αγία Έδρα, στέλνοντας «τις θερμότερες ευχές της» στον Αργεντινό πάπα, που εξελέγη στις 13 Μαρτίου 2013.

Ο Φραγκίσκος «είναι ένας από τους σπάνιους πολιτικούς ηγέτες που βλέπουν με πραγματικά στρατηγική ματιά τα διεθνή προβλήματα», πρόσθεσε η πρεσβεία.

Το μήνυμα αυτό αναρτήθηκε τρεις ημέρες μετά τη μετάδοση μιας συνέντευξης του πάπα, στην οποία καλούσε το Κίεβο «να υψώσει λευκή σημαία και να διαπραγματευτεί» ώστε να μπει τέλος στον πόλεμο «προτού να χειροτερεύσουν τα πράγματα». Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Βατικανού και Ουκρανίας, η οποία κατηγόρησε τον Φραγκίσκο ότι «νομιμοποιεί το δίκαιο του ισχυροτέρου» και κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή του Βατικανού.

Η Αγία Έδρα προσπάθησε να επανορθώσει, επιμένοντας ότι η διατύπωση «λευκή σημαία» σήμαινε «παύση των εχθροπραξιών» και όχι «παράδοση» της Ουκρανίας. Σήμερα το πρωί, στην εβδομαδιαία ακρόαση που παραχωρεί, ο 87χρονος Φραγκίσκος προσευχήθηκε «να ξεπεράσουμε αυτήν την παράνοια του πολέμου, που οδηγεί πάντα στην ήττα», χωρίς όμως να αναφέρει ονομαστικά την Ουκρανία ή τη Ρωσία.

