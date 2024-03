Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Συγκέντρωση στα Σεπόλια κατά της εισαγγελικής πρότασης (εικόνες)

Οργή έχει προκαλέσει η πρόταση της εισαγγελέως, στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, για αθώωση του βασικού κατηγορούμενου για το έγκλημα του βιασμού και της μαστροπείας.

Στον απόηχο αυτής της πρότασης οργανώθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Σεπόλια από συλλογικότητες και οργανώσεις.

Γύρω στις 20:20 στη συμβολή της οδού Ξανθίππης και Δράμας σημειώθηκαν επεισόδια όταν ομάδα συμμετεχόντων στην πορεία πέταξαν αντικείμενα σε διμοιρία των ΜΑΤ και έσπασαν τη τζαμαρία σε ένα σουβλατζίδικο παρακείμενο στο μαγαζί του βασικού κατηγορούμενου , σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

Η πορεία συνεχίζεται στην οδό Ελλησπόντου με τη συμμετοχή περίπου 200 ατόμων.

Ξεκίνησε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Σεπόλια ενάντια στην πρόταση της εισαγγελέως για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό#Μιχος #12χρονη #Δικαιοσυνη #antireport https://t.co/LUKRQF2EKa

— Stahulis Spiros (@sstahulis1) March 13, 2024

