Προμηθέας Πάτρας – Χάποελ Χολόν: Έχασε, αλλά κράτησε τη διαφορά

Οι Αχαιοί θα παίξουν την πρόκριση στο κλειστό των Άνω Λιοσίων κόντρα στην ΑΕΚ, μετά την αποψινή τους ήττα.

Ο Προμηθέας υπερασπίστηκε το +9 (74-65) από το «διπλό» που είχε σημειώσει επί της Χάποελ Χολόν και παρά την σημερινή (13/3) εντός έδρας ήττα του με 92-93 από τους Ισραηλινούς στο «Δ. Τόφαλος», παρέμεινε στη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου στη φάση των «16» του Basketball Champions League, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με τους Ισραηλινούς (και οι δύο έχουν ρεκόρ 3-2).

Πλέον οι Αχαιοί θέλουν μόνο νίκη επί της ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική στα Άνω Λιόσια (20/3), προκειμένου να μείνουν μακριά από... μπελάδες και να προκριθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να τους απασχολεί το αποτέλεσμα του αγώνα Χάποελ Χολόν-Μούρθια.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου «πλήρωσε» το κακό της δεύτερο δεκάλεπτο, όταν υστέρησε στην περιφερειακή της άμυνα, βλέποντας την Χάποελ να την «εκτελεί» από τα 6,75 και με επιμέρους σκορ 10-26, να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (34-47).

Το μακρινό σουτ αποτέλεσε «όπλο» των φιλοξενούμενων και στην τρίτη περίοδο, με τη Χάποελ να μην απειλείται από την αύξηση της παραγωγικότητας των Αχαιών και να παραμένει σε πλεονεκτική θέση (59-73 στο 30΄). Στον... επίλογο του αγώνα ο Προμηθέας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του σε άμυνα και επίθεση και με τον Κάουαν σε ρόλο «εκτελεστή» ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 90-90 στα 43΄΄ για τη λήξη. Το τρίποντο του Κρόφορντ έδωσε ανάσα στη Χάποελ (90-93), με τους Κάουαν και Κόφι να μην αξιοποιούν τη γραμμή των ελευθέρων βολών (μέτρησαν από 1/2 βολές ο καθένας) και να μειώνουν σε 92-93 στα 10΄΄. Ο Σμιθ έκανε λάθος στην επαναφορά, όπως και ο Χέιλ, με αποτέλεσμα ο Προμηθέας να μη βρει το νικητήριο σουτ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Άντονι Κάουαν με 30 πόντους και 8 ασίστ, ενώ από τη Χάποελ ξεχώρισε ο Κέβιν Χέρβϊ με 20.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 34-47, 59-73, 92-93

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοζλόφσκις, Μαρκές, Προτς

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόφι 9, Κάουαν 30 (5), Χέιλ 9, Κόνιαρης 6 (2), Ρέινολντς 19 (5), Μπαζίνας 2, Χρυσικόπουλος, Ετσενίκε 9, Τζόουνς, Στίβενς 8.

ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ (Σερφ): Άρτζι 7 (1), Κρόφορντ 8 (2), Χάρις 4, ΜακΚόλ 14 (1), Σμιθ 11, Αμίρ 3 (1), Χανόκι 12 (2), Χέρβι 20 (3), Μισγάβ 5, Βάνχουιν 9 (3).

