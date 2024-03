Κοινωνία

Ζωγράφου: εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Ζωγράφου. Έρευνες πργματοποιούνται για τον εντοπισμό των δραστών.

-

(εικόνα αρχειου)

Εμπρηστική επίθεση πραγματοποιήθηκε από αγνώστους τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Ζωγράφου.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 03:00, σήμανε συναγερμόςστην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς άγνωστοι βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη και περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό οχήματα και δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Ταξίλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις φλόγες τυλίχθηκαν 5 σχολικά λεωφορεία, 3 ΙΧ αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα όπου κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κατασβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Ταξίλου στον δήμο Ζωγράφου Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2024

Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό αποκλείστηκε από άνδρες της Ασφάλειας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.