Εορτολόγιο - 14 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, 14 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ευσχήμονος του ομολογητού, επισκόπου Λαμψάκου,

Βενεδίκτου οσίου, αρχιμανδρίτου Ρώμης.

Μάρτυρος Αλεξάνδρου του εν Πύδνη.



O όσιος Βενέδικτος, γεννήθηκε στη Νουρσία της Ιταλίας και έζησε τον 6ο αι. Οι γονείς του ευγενείς και πλούσιοι τον ανέθρεψαν με αγάπη, ταπεινό φρόνημα και βαθιά ευσέβεια. Μόλις ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε τα πατρικό σπίτι και αποσύρθηκε σ` ένα φαράγγι στο Απέννινα όρη, όπου επιδόθηκε με θαυμαστό ζήλο στην προσευχή, την άσκηση και τη μελέτη. Γρήγορα η ασκητική και αγία ζωή του, έγινε γνωστή και απέκτησε μεγάλη φήμη. Σε διάστημα λιγότερο των είκοσι ετών ήλθαν κοντά του 170 περίπου μοναχοί, με αποτέλεσμα το έτος 540 να ιδρύσει μοναστήρι επάνω στο Όρος Κασσίνο. O όσιος Βενέδικτος, είναι ο ιδρυτής του μοναχικού τάγματος των Βενεδικτίνων, το οποίο υφίσταται μέχρι και σήμερα στη Δυτική Εκκλησία. O όσιος, προαισθάνθηκε το τέλος του και έδωσε εντολή να ανοιχθεί τάφος για τον ενταφιασμό του. Μετά από ολιγοήμερη ασθένεια και αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 543 σε ηλικία 62 ετών.

Γιορτάζουν οι:

Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα

Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης

Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα

Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π

Ανατολή ήλιου: 06:36 - Δύση ήλιου: 18:31

Η είναι Σελήνη 4.6 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr





