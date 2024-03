Life

Κασσελάκης: Το βίντεο στο TikTok για το κούρεμα και ξύρισμα πριν τον στρατό

Με μία ανάρτηση στο TikTok ο Στέφανος Κασσελάκης, μοιράστηκε την προετοιμασία του πριν φορέσει τα... χακί.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, λίγο πριν παρουσιαστεί στον στρατό, ανήρτησε βίντεο στο TikTok με το τελευταίο κούρεμα και ξύρισμα πριν να φορέσει τα χακί.

Το βίντεο ξεκινά με τον Στέφφανο Κασσελάκη να κρατάει αγκαλιά το σκυλάκι του και να λέει «θα μου λείψει πολύ». Τα πλάνα συνεχίζονται με τον διάλογο τον κομμωτή το, που τον ρωτάει «πώς θα τα κόψεις;» και τον Στέφανο Κασσελάκη να απαντάει «ΣΥΡΙΖΑ».

Στη συνέχεια του βίντεο ακούγεται το τραγούδι «Είμαι φίνο φανταράκι» με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά λέγοντας «ρε τι παίζετε έχουμε ακόμα δρόμο».

Το βίντεο κλείνει με τον Στέφανο Κασσελάκη να περιγράφει το «γκραν φινάλε» με το τζελ στα μαλλιά του λέγοντας «εννοείται πως το μαλλί στα αριστερά. Δεν τίθεται συζήτηση ότι το μαλλί πάει προς τα αριστερά όπως και η καρδιά».

