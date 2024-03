Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Παναγιωτίδης: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Παπανδρέου και ο Τσώρτσιλ (βίντεο)

Τι είπε ο ιστορικός για διάφορες στιγμές της ιστορίας, στην εκπομπή "The 2Night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης για δευτερη φορά ο Σταύρος Παναγιωτίδης.

Ο ιστορικός, σχολίασε μεταξύ άλλων, δημοφιλείς εκφράσεις πυο έχουν γρφτεί στην ιστορία ενώ μίλησε και για τον Μέγα Αλέξανδρο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ιστορικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην περιβόητη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, «Τσοβόλα δώστα όλα», όσο και στο γαρύφαλλο του Νίκου Μπελογιάννη αλλά και την φράση του Τσώρτσιλ.

"Από ότι έχει πει ο ίδιος ο Δημήτρης Τσοβόλας δεν ήταν μια προτροπή “δώσε τα λεφτά στον κόσμο να κερδίσουμε τις εκλογές”. Ήταν μια συγκέντρωση, ο κόσμος εκεί που μιλούσε ο Παπανδρέου άρχισε να φωνάζει “Τσοβόλας”. Ο Παπανδρέου που είχε συνήθεια να πιάνει κουβέντα με την πλατεία, έκανε ένα λογοπαίγνιο. Μια χαριτωμενιά! Απλά έχει μείνει μέχρι και σήμερα ότι αφορούσε την οικονομική πολιτική. Αλλά δεν ισχύει".

"Το “Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες” δεν το είπε ο Τσώρτσιλ. Τη μέρα που μπαίνουν οι Ναζί στην Αθήνα, η εφημερίδα Ακρόπολις το βγάζει στο πρωτοσέλιδό της και ότι ειπώθηκε στην Αγγλία. Δεν ξέρουμε ποιος το είπε. Ξέρουμε ότι δεν το είπε ο Τσώρτσιλ και δεν υπάρχει καμία καταγραφή. Αυτή η σύγχυση υπάρχει και για άλλον λόγο, πέραν ότι κολακευόμαστε γιατί είναι σαν να δίνουμε το στίγμα. Όταν αργότερα, το 2007, είχε βγάλει μια ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν το είπε ο Τσώρτσιλ και το 2010 το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε ένα βίντεο ότι το είπε αυτός. Αλλά αν δει κάποιος, θα καταλάβει ότι δεν το είπε αυτός, δεν ήταν η φωνή του".

"Ο Νίκος Μπελογιάννης έχει αναγνωρίσει και η ελληνική πολιτεία αδίκως καταδικάστηκε και εκτελέστηκε ως προδότης. Μετά τον Εμφύλιο ήταν στην Ελλάδα, είχε έρθει να βοηθήσει τον παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ, συνελήφθη. Παράλληλα με την περίοδο που ήταν στη φυλακή και ετοιμαζόταν να δικαστεί βρέθηκε ένα δίκτυο ασυρμάτων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του ΚΚΕ. Υποστηρίχθηκε ότι κάνει κατασκοπεία και με άλλους συντρόφους του εκτελέστηκε Κυριακή χαράματα. Σε μέρα και ώρα που δεν έκαναν οι Ναζί στην Κατοχή. Στη διάρκεια της δίκης, δόθηκε στον Μπελογιάννη ένα γαρύφαλλο και έχει μείνει ότι ήταν κόκκινο. Στην πραγματικότητα είχε ένα αχνό χρώμα. Ήταν ή λευκό ή ροζ".

Ο ιστορικός απάντησε και στο αν επηρεάζεται το γόητρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την αμφιφυλόφιλη εικόνα που παρουσιάζεται στις ξένες σειρές.

"Νομίζω στη πραγματικότητα όλη αυτή η κουβέντα δε γίνεται για το παρελθόν γίνεται για το παρών. Δηλαδή αν μας έλεγαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αριστερόχειρας δε θα γινόταν αυτό το νταβαντούρι...Αυτή η κουβέντα γίνεται σήμερα γιατί κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι κακό πράγμα η ομοφυλοφιλία ή η αμφιφυλοφιλία και από την άλλη επειδή έχουμε μια λάθος εικόνα για την αρχαιότητα" δήλωσε ο ιστορικός.

