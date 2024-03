Life

Παύλος για βασιλιά Κάρολο: Να τον έχει ο Θεός καλά... (βιντεο)

Τι είπε ο Παύλος για την απουσία του Βασιλιά Καρόλου από το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου έχει φέρει παγκόσμια ανησυχία για τον μονάρχη της Βρετανίας. Ο Πάυλος, ο γιος του τεως βασιλιά Κωνσταντίνου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 και σχολίασε σχετικά με την υγεία του νονού του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παύλος, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Λονδίνο για το μνημόσυνο του πατέρα του.

"Δεν με βλέπετε καθημερινά αλλά εδώ είμαι, πηγαινοέρχομαι, οπότε καμιά φορά θα με βλέπετε, δεν ανακοινώνω το πότε πηγαινοέρχομαι...", ειπε αρχικά ο Παύλος.

Σχετικά με το μνημόσυνο του πατέρα του, που έγινε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βρετανία, είπε ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τον θανατο του πατέρα του και έκανε τα μνημόσυνα για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Σχετικά με την απουσία του βασιλιά Καρόλου από την τελετή στο Λονδίνο λόγω της επιβαρυμένης υγείας του είπε: "Αυτά είναι δικά του θέματα, δεν είναι για μένα να συζητάω για τον ίδιο, όπως ξέρετε τον προσέχουν πολύ καλά και ελπίζουμε να είναι κοντά μας σύντομα να κάνει τη δουλειά του οπως μπορεί από εκεί που είναι και να είναι ο Θεός μαζί του, να ειναι καλά σύντομα".

Κλείνοντας ο Παύλος είπε ότι θα επιστρέψει για το Πάσχα στην Ελλάδα, καθώς η μητέρα του μένει μόνιμα στη χώρα μας εδώ και δέκα χρόνια.

