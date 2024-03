Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Ουρανός, η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

“Ο Ουρανός στον Ταυρο έχει σχέση με τη γη, με το χρήμα και δημιουργεί όλες αυτές τις εντάσεις. Όσο είναι εκεί θα υπάρχουν εντάσεις”, είπε αρχικά η αστρολόγος.

“Η Αφροδίτη κάνει ό,τι μπορεί στο ζώδιο των ψαριών για να μας κάνει να αγαπήσουμε και να χαρούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα”, συνέχισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

