Σκρέκας: Το καλάθι της Σαρακοστής είναι μεσοσταθμικά ίδιο ή φθηνότερο με πέρυσι

Ο υπουργός ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ποια είναι φέτος η τιμή της λαγάνας, ώστε οι πολίτες να ξέρουν πότε γίνεται αισχροκέρδεια.

Για τις αποκλίσεις τιμών στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι της Σαρακοστής» από σουπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ μίλησε στο ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών στον σταθμό.

«Οι αποκλίσεις οφείλονται είτε σε πραγματικά δεδομένα - όπως τα κόστη λειτουργίας των αλυσίδων σουπερ μάρκετ - ή λόγω διαφορετικής εμπορικής πολιτικής κάθε αλυσίδας» σημείωσε ο υπουργός.

Σε γενικές γραμμές πάντως φέτος το καλάθι της Σαρακοστής είναι «μεσοσταθμικά ίδιο η φθηνότερο με πέρσι» τόνισε ο υπουργός ανάπτυξης.

Επιπλέον, είναι σε λειτουργία πλατφόρμα του υπουργείου e-katanalotis όπου οι καταναλωτές μπορούν να δουν και να συγκρίνουν τις τιμές για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν από τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς τους, ώστε να φτιάξουν το δικό τους «Καλάθι».

Ο υπουργός ξεκαθάρισε και ποια είναι φέτος η τιμή της λαγάνας, ώστε οι πολίτες να ξέρουν πότε γίνεται αισχροκέρδεια.

Όπως είπε ο υπουργός, η τιμή της μεγάλης λαγάνας (750 γρ) κυμαίνεται από 2, 80 - 3,50 ευρώ και για την μικρή από 1,80 - 2 ευρώ.

