Οικονομία

ΕΦΚΑ - Απάτες: Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Ο e-ΕΦΚΑ εφιστά την προσοχή στους πολίτες που λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες και τι τους συμβουλεύει.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εφιστά εκ νέου την προσοχή των πολιτών που λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα ή τηλεφωνήματα, να μην επιλέγουν τους προτεινόμενους συνδέσμους (links), να μην καταχωρούν και να μην στέλνουν προσωπικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς καρτών και να μην πραγματοποιούν καμία σχετική συναλλαγή, καθότι, σε καμία περίπτωση, αυτή η επικοινωνία δεν είναι αληθινή και δεν προέρχεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ασφαλισμένος, που ανήκει στο ΓΛΚ Καρλοβασίου, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση και, με πρόσχημα συνταξιοδοτική του υπόθεση, επιτήδειος, προσποιούμενος υπάλληλο του ΕΦΚΑ Σάμου, που δήθεν ανέλαβε την υπόθεσή του, επιχείρησε να τον εξαπατήσει. Αναλυτικότερα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η υπόθεσή του, τον κάλεσε να καταθέσει χρηματικό ποσό, ύψους 6.000 ευρώ, σε υποδεικνυόμενο τραπεζικό λογαριασμό, καθώς το ανωτέρω ποσό αποτελούσε τον αναλογούντα φόρο αναδρομικών ποσών συντάξεων. Από τη στιγμή που ο ασφαλισμένος ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις, η κλήση τερματίστηκε.

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στον e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνον, μέσω του επίσημου ιστότοπου (www.efka.gov.gr) ή μέσω της επίσημης εφαρμογής στο κινητό και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να πραγματοποιείται, μέσω συνδέσμων από κάποιο SMS μήνυμα ή e-mail που έλαβε ο ασφαλισμένος.

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

