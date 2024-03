Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο του... στην μέση του γηπέδου

Ο Cavallo τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας το 2021, όταν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής ομάδας τοπ κατηγορίας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ο μέσος τη Adelaide United, Josh Cavallo έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του στην μέση του Coopers Stadium, την έδρα της ομάδας του.

Ο Cavallo δήλωσε πως "ένιωσα πως ήταν σωστό να μοιραστώ αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή στο γήπεδο".

Ο ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε την αυστραλιανή λίγκα που ττον βοήθησε μετά τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του Leighton Morrell, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως η ομάδα του, του έδωσε ένα "καταφύγιο στον χώρο του ποδοσφαίρου¨.

Ο Cavallo δημοσίευεσε φωτογραφίες από την ιδιαίτερη στιγμή στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

"Σε ευχαριστώ Adelaide United, που με βοήθησες να προετοιμάσω αυτήν την έκπληξη. Η αστείρευτη υποστήριξη σας σημαίνει τόσο πολλά για εμένα. Μου δώσατε ένα καταφύγιο στον χώρο του ποδοσφαίρου, κάτι το οποίο δεν θεωρούσα πως θα γίνει ούτε στα όνειρα μου. Με παροτρύνατε να ζω την κάθε μέρα της ζωής μου αληθινά. Ενιωσα πως ήταν σωστό να μοιραστώ αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή στο γήπεδο, εδώ που άρχισαν όλα".

Λαμβάνω ακόμη απειλές για την ζωή μου

Ο Cavallo αποκάλυψε πως ήταν ομοφυλόφιλος τον Οκτώβριο του 2021 μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Η αποκάλυψη του, έδωσε κίνητρο στον παίχτη της Αγγλικής Blackpool, Jake Daniels να πει δημόσια και ο ίδιος ότι είναι ομοφυλόφιλος,





Πηγή: BBC

