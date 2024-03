Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Φουκουσίμα: Ανησυχία για τον πυρηνικό αντιδραστήρα

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τον σεισμό στην Φουκουσίμα, όπου υπάρχει το "πολύπαθο" πυρηνικό εργοστάσιο.

Σεισμός 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία της Φουκουσίμα.

Όπως προκύπτει από την κλίμακα μέτρησης σεισμών της Ιαπωνίας, η δόνηση ήταν κατηγορίας 5 (μέτρηση από 1 έως 7).

[??] Earthquake Final Data: A magnitude 5.6 #?? (#earthquake) with an Shindo Intensity of 5? has occured ???? (Off Fukushima Prefecture) with a depth of 70km at 03/15 00:14 JST. #japan pic.twitter.com/NAgoyTO6ug — Rapid Earthquake Alerts - Japan (@RapidQuakeAlert) March 14, 2024

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο ανησυχία επικρατεί μήπως ο σεισμός επηρεάσει εκ νέου τους αντιδραστήρες του πυρηνικού εργοστασίου όπου είχε συμβεί το γνωστό ατύχημα.

Τι είχε συμβεί στη Φουκουσίμα

Όλα άρχισαν την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, όταν ο Εγκέλαδος χτύπησε περίπου 70 χιλιόµετρα βορειοανατολικά των ακτών της Ιαπωνίας, µε έναν από τους πέντε ισχυρότερους σεισµούς που έχουν µετρηθεί στη σύγχρονη εποχή, µεγέθους 9 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ. Ο σεισµός πυροδότησε ένα πανίσχυρο τσουνάµι, µε κύµατα που έφτασαν σε ύψος τα 40,5 µέτρα και σάρωσαν τα πάντα στο πέρασµά τους. ?εκαέξι χιλιάδες Ιάπωνες έχασαν τη ζωή τους, 6.000 τραυµατίστηκαν, 3.500 συνεχίζουν να αγνοούνται. ?ρόµοι, λιµάνια και σιδηροδροµικές γραµµές υπέστησαν τεράστιες ζηµιές, φωτιές ξέσπασαν σε πολλές περιοχές, ένα φράγµα κατέρρευσε. Περίπου 4,4 εκατοµµύρια νοικοκυριά έµειναν χωρίς ηλεκτρικό και 1,5 εκατοµµύριο χωρίς νερό.

Το χειρότερο όµως ήταν ότι «ξύπνησε» η πυρηνική απειλή. Το τσουνάµι προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον πυρηνικό σταθµό Φουκουσίµα Νταΐτσι και ξεκίνησε µια µάχη µε τον χρόνο για να αποφευχθεί η τήξη τριών από τους επτά πυρηνικούς αντιδραστήρες του. Η µόλυνση τελικά περιορίστηκε αλλά δεν αποφεύχθηκε: η ραδιενέργεια που εκλύθηκε ήταν ανάλογη ενός Τσερνόµπιλ και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εκκένωσαν την περιοχή σε ακτίνα 80 χιλιοµέτρων.

