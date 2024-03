Life

Κασσελάκης στο TikTok: Άδωνι το βίντεο κόστισε 200 ευρώ

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ "τρολάρει" τον Άδωνι Γεωργιάδη, για το κόστος του βίντεο με τον Στέφανο Κασσελάκη να κουρεύεται πριν καταταγεί στον Στρατό.

Τρολάρει μέσω TikTok ο Στέφανος Κασσελάκης τον Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος υπουργός μετρά στην τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το Πρωινό'' πόσο κόστισε το βίντεο … φανταρικού κουρέματος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Και κάπως έτσι γίνεται πραγματικότητα η νέα μορφή πολιτικής αντιπαράθεσης ή αλλιώς η “μάχη του TikTok”.

Ο Στέφανος Κασσελάκης βλέπει τα σχόλια στην τηλεόρασή του, “ανοίγει” την κάμερα και μαζί με τους συνεργάτες του απαντά με μία άκρως χιουμοριστική ανάρτηση μέσω της οποίας τρολάρει τα όσα σχολιάζει ο υπουργός. Το σημείο που φαίνεται να δίνει έμφαση αλλά και γέλιο ο κ. Κασσελάκης είναι όταν ο κ. Γεωργιάδης υπολογίζει πόσο κόστισε το βίντεο του κουρέματος (από 50.000-100.000 ευρώ) και πόσες ώρες ή κάμερες χρειάστηκαν.

“Βρε Άδωνι!”, λέει μεταξύ άλλων, και δημοσίευσε πόσο τελικά κόστισε το βίντεο. Δηλαδή, 200 ευρώ και του πήρε μία ώρα, όπως λέει, μαζί με το κούρεμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα παρουσιαστεί για τη θητεία του στη Θήβα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού, την Παρασκευή 15 Μαρτίου. Έτσι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανάρτησε την προετοιμασία λίγα 24ωρα πριν φύγει για στρατό. Και αυτό υπό τους ήχους του τραγουδιού «φίνο φανταράκι» του Γιώργου Ζαμπέτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης πήγε στο κομμωτήριο ώστε να ετοιμαστεί για τη στρατιωτική θητεία του.