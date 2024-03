Κόσμος

Αλβανία: Ο Ράμα διόρισε τον Βαγγέλη Τάβο ως Περιφερειάρχη Αυλώνα

Τον ομογενή Βαγγέλη Τάβο, όρισε ως Περιφερειάρχη Αυλώνα, στον οποίο υπάγεται διοικητικά και ο δήμος Χειμάρρας, ο Έντι Ράμα, εξέλιξη που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην «υπόθεση Μπελέρη».

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τον ομογενή Βαγγέλη Τάβο, όρισε ως Περιφερειάρχη Αυλώνα, στον οποίο υπάγεται διοικητικά και ο δήμος Χειμάρρας, ο Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός όρισε ως νέο περιφερειάρχη Αυλώνα τον βορειοηπειρώτη Βαγγέλη Τάβο, ο οποίος πλέον έχει την εποπτεία των τεσσάρων μειονοτικών δήμων της περιοχής, δηλαδή της Χειμάρρας, των Αγίων Σαράντα, της Φοινίκης και της Σελενίτσας.

Ο Τάβος είναι μειονοτικός πρώην υπουργός και βουλευτής Δρόπολης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας.

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι πρόκειται για διπλωματική κίνηση του Έντι Ράμα προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις της Ελλάδας από την πρωτόδικη καταδίκη του Φρέντη Μπελέρη.

Το περιβάλλον του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας λέει ότι ο κος Τάβος δεν έχει καμία σχέση με την Χειμάρρα ενώ εκτιμούν ότι η κίνηση Ράμα έχει ως στόχο να χρηστεί ως διάδοχος του ηττημένου δημάρχου Γκιόρκι Γκόρο, που αν κι έχασε τις εκλογές παραμένει στη θέση του επειδή δεν έχει ορκιστεί ακόμη ο Φρέντης Μπελέρης.

Αξιολογούνται όλες οι κινήσεις απαντούν διπλωματικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε ο ΑΝΤ1.