Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “ερυθρόλευκη” νίκη στο ΣΕΦ

Με ηγέτη τον Μόουζες Ράιτ, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό για την Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αποδείχτηκε ανώτερος του Παναθηναϊκού, πήρε το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ με 71-65, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, χάρη στην άμυνά του και έναν... μαγικό Μόουζες Ράιτ, για να «πιάσει» τους «πράσινους», με 18-11, στον βαθμολογικό πίνακα.

Στην 6η φορά που συναντήθηκαν την τρέχουσα σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πέτυχαν την 6η σερί νίκη τους επί των «πρασίνων» στη διοργάνωση που ήταν και 6η διαδοχική για τον Ολυμπιακό στις τελευταίες ισάριθμες αγωνιστικές. Κυρίως, πλέον ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό και ο στόχος για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ με παρουσία στην τετράδα της κανονικής περιόδου φαίνεται πιο εφικτός από ποτέ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν οικοδόμησε διαφορά 10 πόντων (7-17). Ο Ολυμπιακός με επιμέρους σκορ 26-16 στη 2η περίοδο επέστρεψε για να προηγηθεί και με +11 πόντους (47-36). Όμως, ο Κέντρικ Ναν (17π.) με δικό του σερί 9-0 έφερε τους «πράσινους» στον πόντο -1 (48-47). Ακολούθησε μάχη με τον Ολυμπιακό να αποδεικνύεται καλύτερος στην 4η περίοδο. Οι παίκτες του Αταμάν υπέπεσαν σε 18 λάθη, ενώ μόνο 7 είχε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει και τα 11 περισσότερα ριμπάουντ (29 – 40). Τα 16 από τα 40 των «πρασίνων» μάζεψε ο Ντίνος Μήτογλου που σημείωσε και 11 πόντους.

Ο Μόουζες Ράιτ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στη διoργάνωση, με 19 πόντους (9/9 δίποντα, 1/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αμερικανός του Ολυμπιακού πήρε τις μάχες απέναντι στον Ματίας Λεσόρ (11π., 6ρ.) και ήταν ο βασικός παράγοντας της υπερίσχυσης της ομάδας του Πειραιά.

Ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 11 πόντους με 5 ριμπάουντ. Ο Κώστας Παπανικολάου είχε 9 πόντους, με 2/4 τρίποντα, ενώ ο Τόμας Ουόκαπ που έσφιξε τα δόντια και έπαιξε αν και με αιμάτωμα μετά το διάστρεμμα έπαιξε εκπληκτική άμυνα, ενώ είχε 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα. Ο Κέινααν δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό απόψε, έχοντας 1/8 τρίποντα, αλλά σημασία είχε η νίκη επί του «αιώνιου» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Απόντες για τον Ολυμπιακό ήταν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Νίκολα Μιλουτίνοβ, ενώ για τον Παναθηναϊκό οι Λούκα Βιλντόσα και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Τον αγώνα παρακολούθησε δια ζώσης και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τα δεκάλεπτα: 7-17, 33-33, 48-42, 71-65

Με Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε τους Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Μπαλτσερόφσκι στην αρχική πεντάδα. Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και με 5 σερί πόντους του Μήτουγλου και 2 βολές του Μπαλτσερόφσκι προηγήθηκε με 2-7. Πίτερς και Κέινααν έκαναν το 7-9 από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά στα 3:41’’ που απέμεναν η ομάδα του Πειραιά δεν σκόραρε ξανά.

Εγκλωβισμένοι στην άμυνα του Παναθηναϊκού και άστοχοι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα παρακολουθούσαν τους «πράσινους να επιδίδονται σε σερί 8-0, με 2/2 τρίποντα του Κέντρικ Ναν και να προηγούνται με +10 (7-17) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Πειραιώτες είχαν 1/7 τρίποντα, ενώ ο Παναθηναϊκός 3/8. Μόνο 6 ριμπάουντ μάζεψε ο Ολυμπιακός, ενώ οι φιλοξενούμενοι 15.

Η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού ανέβηκε στη 2η περίοδο, με τον Μπαρτζώκα να στέλνει το πεντάρι (Φαλ ή Ράιτ) μπροστά στον Σλούκα στην κορυφή. Μετά το τρίποντο του Ουίλιαμς-Γκος (10-17), ο Μήτογλου απάντησε έξω από τα 6.75 (10-20). Τρία γρήγορα κλεψίματα, όμως δύο από τον Ουόκαπ και ένα από τον Ράιτ (πήρε τη θέση του Φαλ όταν ο Γάλλος σέντερ ζήτησε να αποσυρθεί για να πάρει ανάσες) έδωσαν ευκαιρίες για αιφνιδιασμούς στους «ερυθρόλευκους», με τον ΜακΚίσικ και τον Ράιτ να καρφώνουν εντυπωσιακά. Η ομάδα του Πειραιά από το -10 βρέθηκε στο -1 (18-19), με επιμέρους σκορ 11-2!

Ο Τζεράιαν Γκραντ σημείωσε το δεύτερο καλάθι του Παναθηναϊκού στο 2ο δεκάλεπτο (18-21). Όμως, ο Μόουζες Ράιτ ήταν ασταμάτητος, έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα απέναντι στον Λεσόρ και είχε γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων. Με ένα ακόμη καλάθι και 7 προσωπικούς πόντους, ο Ράιτ κράτησε σε απόσταση αναπνοής της ομάδα του, 20-21. Παπαπέτρου και Λεσόρ «υπέγραψαν» σερί 5-0 για τον Παναθηναϊκό (20-26). Ο Ράιτ είχε πάρει φωτιά… πέτυχε το καλάθι (22-26), έκανε νέο κλέψιμο και πέτυχε 2 ακόμη πόντους (24-26), μετρώντας πλέον 11. Ο Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή, για να ευστοχήσει στη βολή ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου (25-26). Με τεχνική ποινή τιμωρήθηκε ο Μήτρου-Λονγκ γιατί ζήτησε φάουλ μετά από κόψιμο που δέχτηκε στο λέι απ του.

Ο Σλούκας έβαλε τη βολή για το 25-27 και ο Μπαρτζώκας απέσυρε τον Μήτρου-Λονγκ στον πάγκο. Όμως, ο Σλούκας με τρίποντο έκανε το 25-30. Του απάντησε έξω από τα 6.75 ο Παπανικολάου (28-30), για να απαντήσει στον Ολυμπιακό και ο Γκριγκόνις (28-33). Ήταν η σειρά του Μπραζντέικις να ευστοχήσει σε τρεις (31-33). Ο Σλούκας αστόχησε σε δίποντο και ο Μουσταφά Φαλ ισοφάρισε σε 33-33, 24΄΄ πριν ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Ο Γκραντ δεν κατάφερε να ευστοχήσει στο τελευταίο σουτ του πρώτου εικοσαλέπτου και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στ’ αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός είχε επιστρέψει με επιμέρους σκορ 26-16 στο 2ο δεκάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κάνει λάθη. Από τα 8 που μετρούσε στο α΄ μέρος (3 ο Ολυμπιακός) έφτασε τα 11 στα 3,5 πρώτα λεπτά της 3ης περιόδου. Κι ο Ολυμπιακός το αξιοποίησε, με επιμέρους σκορ 9-2 (42-35). Τους 7 πόντους είχε πετύχει ο Αλεκ Πίτερς (!) και τους 2 ο Φαλ. Ο Παπανικολάου σηκώθηκε για τρίποντο και ήταν εύστοχος και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +10 (45-35) με 12-2 επιμέρους σκορ. O Γκριγκόνις με 1/2 βολές ξεκόλλησε τους «πράσινους», στο 26ο λεπτό (45-36). Ο Ουίλιαμς-Γκος οδήγησε στο +11 τους γηπεδούχους (47-36) για ν’ ακολουθήσουν δύο άστοχες προσπάθειες για τρίποντο από τον Κέινααν και μία από τον Πίτερς. Ο Κέντρικ Ναν θα έδινε το έναυσμα για αντεπίθεση στους συμπαίκτες του, όταν μετά το 48-38 από Φαλ και Λεσόρ, νε τρίποντο και μία βολή έφερε την ομάδα του στο -6 (48-42), στο τέλος της 3ης περιόδου.

Ο Ναν πέτυχε και τους 5 πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού στην 4η περιόδο κάνοντας δικό του σερί 9-0 και οδηγώντας τους «πράσινους» στο -1 (48-47). Το ματς είχε γίνει και πάλι… ντέρμπι. Ο Ράιτ μετά από αμυντικό ριμπάουντ βρήκε με μακρινή πάσα τον ΜακΚίσικ, για να δώσει ανάσα στους «ερυθρόλευκους» ο τελευταίος (50-47). Ο Λεσόρ πήρε το 3ο φάουλ του Ράιτ και μείωσε (50-49). Για να στείλει ο Ερνανγκόμεθ τον Πίτερς στη γραμμή των βολών (52-49) και εν συνεχεία να ξεφύγει με +5 (54-49) η ομάδα του Πειραιά με σκόρερ τον ΜακΚίσικ. Ο τραυματισμός του Μόουζες Ράιτ ανησύχησε τους ανθρώπους των γηπεδούχων, με τον Αμερικανό σέντερ να γυρνά τον δεξί αστράγαλο. Όμως, δεν αποδείχτηκε σοβαρός ο τραυματισμός του και παρέμεινε στο παρκέ. Αμέσως μετά ο Σλούκας μπήκε στο παρκέ κι ενώ απέμεναν 6 λεπτά, με τον Αταμάν ν’ αποσύρει τον Ερνανγκόμεθ. Ο Πετρούσεφ πήρε το 2ο φάουλ του Μήτογλου (55-51 με 1/2) για να μειώσει ο Σλούκας (55-52). Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Ράιτ (57-52) μπροστά στον Λεσόρ. Ο Γκραντ είχε 2/2 βολές (57-54) για να φτάσει τους 15 πόντους ο Ράιτ (59-54). Ο Ναν όμως έφτασε τους 17 προσωπικούς πόντους, κάνοντας το 59-56 για τον Παναθηναϊκό.

Όμως, ο Πετρούσεφ έκλεψε την μπάλα από τον Ναν λίγο μετά για το 61-56. Ο Μήτουγλου, με… κρύο αίμα, κράτησε στη διεκδίκηση της νίκης την ομάδα του, με τρίποντο (61-59), 2:55’’ πριν τη λήξη. Μία ακόμη φορά, ο Ράιτ πάτησε γερά στη ρακέτα για το 63-59 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Λεσόρ έκανε επιθετικό φάουλ αμέσως μετά. Ο Ούκαπ επέστρεψε στο παρκέ αντί του Πετρούσεφ, ενώ ο Γκριγκόνις μπήκε στη θέση του Γκραντ. Ακολούθησε άστοχο δίποντο του ΜακΚίσικ και άστοχο τρίποντο του Σλούκα. Ο Παπανικολάου πήρε τη θέση του ΜακΚίσικ, για ν’ αστοχήσει εν συνεχεία ο Ράιτ σε δύο βολές από το 4ο φάουλ του Λεσόρ. Ο Ναν δεν μπόρεσε να πετύχει ένα μεγάλο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό και αμέσως μετά έκανε φάουλ στον Ουίλιαμς-Γκος.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έδωσε προβάδισμα 6 πόντων (65-59) στην ομάδα του και απέμεναν 55΄΄. Ο Μήτογλου είχε 1/2 βολές από φάουλ του Παπανικολάου (65-60), για να πάρει το πιο σημαντικό επιθετικό ριμπάουντ του ματς ο Ράιτ μετά το άστοχο σουτ του Ουίλιαμς-Γκος και να «γράψει» το +7 (67-60) του Ολυμπιακού. Ο Λεσόρ κάρφωσε με δύναμη αμέσως μετά (67-62). Και στα 16΄΄ ο Ουόκαπ πήρε το φάουλ από τον Γκριγκόνις και με 2/2 βολές διατήρησε στο +7 τους Πειραιώτες (69-62). Στα 9΄΄, μετά το τάιμ άουτ του Αταμάν, ο Γκριγκόνις πέτυχε το τρίποντο (69-65). Ο Σλούκας έκανε φάουλ στον Παπανικολάου, με τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» να βάζει και τις δύο βολές (71-65). Ο Μήτογλου πήρε το τρίποντο… της απελπισίας, ήταν άστοχος και ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής.

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Περούγκα (Ισπανία), Νίκολιτς (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Ουίλιαμς-Γκος 7 (1), Ράιτ 19, Κέινααν 3 (1), Μήτρου-Λονγκ, Φαλ 5, Παπανικολάου 9 (2), Μπραζντέικις 3 (1), Πίτερς 11 (1), Πετρούσεφ 4, ΜακΚίσικ 6

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπαλτσερόφσκι 2, Σλούκας 7 (1), Παπαπέτρου 2, Γκραντ 8, Ναν 17 (4), Λεσόρ 11, Γκριγκόνις 7 (2), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 11 (2), Μαντζούκας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

