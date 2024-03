Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Ο “δικέφαλος” προκρίθηκε παλικαρίσια

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέτυχαν ευρεία νίκη στην Τούμπα, ανατρέποντας το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και παίρνοντας το “εισιτήριο” για τις “8” του Europa Conference League

Με μια εμφάνιση βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των φίλων του, ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 5-1 τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ανέτρεψε την ήττα με 2-0 στην κροατική πρωτεύουσα και πανηγύρισε στην εκστασιασμένη Τούμπα μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League.

Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (27’), Πέταρ Σούτσιτς (33’αυτ.), Μπράντον Τόμας (42’), Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (73’) και Αντρίγια Ζίβκοβιτς (88’πέν.) τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Αρμπέρ Χότζα (49’) να φέρνει στο ξεκίνημα του β’ μέρους – προς στιγμή – σε ισορροπία το ζευγάρι.

Από τα υπόλοιπα ματς που τελείωσαν μαζί με εκείνο του ΠΑΟΚ, στην "8άδα" πέρασαν οι Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) που νίκησε την Σερβέτ (Ελβετία) με 3-1 στα πέναλτι (0-0 ο πρώτος αγώνας), η Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) που έχασε από την Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο) 0-1, είχε όμως το αβαντάζ της νίκης του πρώτου αγώνα (3-0) και η Φιορεντίνα (Ιταλία) που ήρθε ισόπαλη με την Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) με 1-1, είχε όμως κερδίσει στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα (4-3).

Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στην «Opap Arena»

Μετά από ένα πρώτο πεντάλεπτο στο οποίο ο Τόμας δυο φορές προσπάθησε να φανεί απειλητικός, οι Κροάτες ισορρόπησαν το ματς, χωρίς ωστόσο να κάνουν κάποια φάση. Οι «ασπρόμαυροι» άγγιξαν το γκολ στο 15’, όταν μετά από φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Κουλιεράκης πήρε την καρφωτή κεφαλιά, αλλά πάνω στη γραμμή με τα πόδια απομάκρυνε σε κόρνερ ο Ιβάν Νέβιστιτς. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Ζίβκοβιτς, έπειτα από συνδυασμό με τον Τάισον, να πλασάρει με το αριστερό πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από το ύψος του πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 23’, από μία ακόμη σέντρα του Ζίβκοβιτς, η (νέα) κεφαλιά του Κουλιεράκη πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Νέβιστιτς. Η πίεση του ΠΑΟΚ, εν τέλει, καρποφόρησε στο 27’. Ζίβκοβιτς στο κόρνερ, πρώτη κεφαλιά του Κουλιεράκη, με τον Μπάμπα από κοντά να ανοίγει το σκορ. Αυτό ήταν… Εκμεταλλευόμενη το momentum, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 33’, έστω και με αρκετή δόση τύχης.

Ο Κουλιεράκης, που είχε μείνει μπροστά για ένα κόρνερ, δοκίμασε από τα 20 μέτρα το αριστερό του, η μπάλα κόντραρε στον Σούτσιτς κι αναπαύτηκε στη δεξιά γωνία του Νέβιστιτς για το 2-0 – απόλυτη ισορροπία στο ζευγάρι. Η Ντινάμο άλλαξε τακτική και πλησίασε στο γκολ στο 37’, με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια την προβολή του Μπρούνο Πέτκοβιτς από πλάγια θέση. Το κρεσέντο του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε στο 42’, με τον Τάισον να κάνει τη σέντρα και τον Τόμας με κεφαλιά-ψαράκι στο πίσω δοκάρι να διαμορφώνει το 3-0.

Από την ευφορία στο τέλος του πρώτου μέρους, στο άγχος στο ξεκίνημα του δεύτερου. Ο Χότζα έγινε κάτοχος της μπάλας από γέμισμα του Μάουρο Πέρκοβιτς και νίκησε τον Κοτάρσκι για το 3-1 – νέα ισορροπία στο ζευγάρι. Ωστόσο, ο Κροάτης τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση με το δεξί του πόδι σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ που δημιούργησε, αλλά και σπατάλησε, ο Ντάριο Σπίκιτς στο 53ο λεπτό. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ήταν η σειρά του Μάρτιν Μπατούρινα να απειλήσει από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, αλλά στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Ντινάμο πραγματοποίησε τρομερή ατομική ενέργεια στο 64’ για να τροφοδοτήσει τον Σούτσιτς, αλλά το φαλτσαριστό πλασέ του έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Κοτάρσκι. Για να φτάσουμε στο 72ο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει τέταρτο γκολ, κόντρα στη ροή του αγώνα. Από εκτέλεση κόρνερ του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, αδράνησαν οι φιλοξενούμενοι και από το ύψος της μικρής περιοχής με το στήθος ο Κουλιεράκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-1.

Στο 80ο λεπτό οι καρδιές όλων πήγαν να σπάσουν, καθώς από εκτέλεση φάουλ του Μπατούρινα, ο Κοτάρσκι έδιωξε με τις γροθιές, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα έπειτα από κόντρα στον Μπρούνο Πέτκοβιτς που, όμως, είχε χρησιμοποιήσει τα χέρια του. Δυο λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ άγγιξε το πέμπτο γκολ, με τον Τόμας Μουργκ να αστοχεί απελπιστικά από το ύψος του πέναλτι μετά την υπέροχη ενέργεια του Ντεσπόντοφ. Πάλι, πάντως, χρειάστηκε ο Κοτάρσκι στο 85’ για να αποκρούσει δύσκολα το σουτ του Γιόζιπ Μίσιιτς

Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ ήταν αυτός, όμως, που στο 85’ ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ εντός περιοχής, μετά από ωραία πάσα του Αλί Σαμάτα. Την εσχάτη των ποινών μετέτρεψε σε γκολ ο Ζίβκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1, στέλνοντας με εκκωφαντικό τρόπο τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League, ολοκληρώνοντας μια ιστορική ανατροπή. Αύριο (15/3) στις 15:00, οι «ασπρόμαυροι» θα μάθουν τον αντίπαλό τους στους «8», με το βλέμμα στον τελικό της OPAP Arena.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: Κουλιεράκης – Μπατούρινα, Μίσιτς, Ογκιβάρα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (78’ Ότο), Κουλιεράκης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Σβαμπ (81’ Οζντόεφ), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (78’ Μουργκ), Τάισον (67’ Ντεσπόντοφ), Μπράντον (77’ Σαμάτα).

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Σεργκέι Γιακίροβιτς): Νέβιστιτς, Ριστόφσκι, Μπερνάουερ, Τεοφίλ-Κατρίν, Πέρκοβιτς (80’ Ογκιβάρα), Μίσιτς, Σούτσιτς (80’ Κουλένοβιτς), Σπίκιτς (74’ Κανέκο), Μπατούρινα, Χότζα (80’ Βίντοβιτς), Πέτκοβιτς.

