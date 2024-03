Πολιτική

Κασσελάκης στον ΑΝΤ1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ιδεολογικά συμπαγής

Τι είπε για τη συμμετοχή του σε εταιρείες του εξωτερικού, τις επικείμενες ευρωεκλογές και τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», λίγο πριν παρουσιαστεί σήμερα στο στρατό, όπως είναι προγραμματισμένο, στο κέντρο εκπαίδευσης στη Θήβα.

«Πρέπει να αλλάξει η υποχρεωτική θητεία στον στρατό και πρέπει να γίνει επαγγελματικός», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να δούμε πως αγόρια και κορίτσια θα μπορούν να προσφέρουν κοινωνική θητεία. Επίσης θεωρώ απαράδεκτο οι φαντάροι μας να αμείβονται με λιγότερο από 8 ευρώ το μήνα και να φτωχοποιούνται οι οικογένειες τους».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ιδεολογικά συμπαγής», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης και διευκρίνισε, «δεν υπάρχει πλέον κανένας μέσα στο κόμμα που να λέει ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του».

Αναφερόμενος στις ευρωεκλογές είπε ότι ως Πρόεδρος από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι θέλει να δώσει τη δύναμη στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. «Για τους υποψήφιους στις ευρωεκλογές δεν θα αποφασίσω εγώ. Θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Η δική μου άποψη είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την άποψη των μελών».

Απαντώντας στο θέμα των εταιρειών που του ανήκουν, απάντησε κατηγορηματικά ότι «αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχω σε καμιά εταιρεία» και παράλληλα τόνισε ότι θα πρέπει να αλλάξει η σχετική νομοθεσία, καθώς «δεν είναι δυνατόν να δίνουμε το δικαίωμα της ψήφου στους απόδημους, αλλά ταυτόχρονα τους απαγορεύουμε να πάρουν ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας αν είναι επιχειρηματίες».

«Θα καταθέσω ολιστική πρόταση για τη διαφάνεια στα κόμματα», ανέφερε στη συνέχεια και αναρωτήθηκε τι συμβαίνει με το δάνειο της ΝΔ που αγγίζει το μισό δις και κάθε χρόνο το ποσό αυξάνεται.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν με εξέφραζε μέχρι το πρώτο μισό του 2015, αλλά σίγουρα με εξέφραζε μετά», είπε ο κ. Κασσελάκης, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας έβγαλε από τα μνημόνια και φεύγοντας άφησε στα ταμεία του κράτους 37 δις ευρώ.

«Ο Τσίπρας ήταν καλός πρωθυπουργός και είχε τα κότσια να κάνει την αυτοκριτική του», είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενώ απαντώντας στο ερώτημα αν ο Τσίπρας έκανε λάθη, απάντησε καταφατικά, αλλά αρνήθηκε να τα κατονομάσει.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «Πολάκης και Νίκος Παππάς, χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης μου», ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι «με τον Παύλο είχαμε μια διαφωνία στο θέμα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με τον Νίκο Παππά δεν διαφωνήσαμε ποτέ, ενώ οι σχέσεις μου με τον Αλέξη Τσίπρα είναι άριστες».

«Στόχος μου είναι να κερδίσω τον Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές. Στις ευρωεκλογές πάμε για την ανατροπή. Δεν βάζω πήχη, αλλά δεν κατεβαίνουμε…για να χάσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κασσελάκης.

Ν.Δ: Εμφανίστηκε σαν αντίγραφο του κ. Τσίπρα σε εκδοχή influencer»

«Σε μία ακόμη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κ. Κασσελάκης, σε πλήρη σύγχυση, είπε σήμερα τα πάντα και τα αντίθετά τους. Εμφανίστηκε σαν αντίγραφο του κ. Τσίπρα σε εκδοχή influencer» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Δήλωσε εμπιστοσύνη στον καταδικασμένο 13-0 Νίκο Παππά και τον καθ' έξιν υβριστή Παύλο Πολάκη, που υπόσχεται -κόντρα σε κάθε έννοια κράτους δικαίου- πως η "δεύτερη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς".

Απέδειξε ότι άλλα λέει τη μία και άλλα την άλλη για τη παραβίαση του νόμου που οι ίδιοι ψήφισαν σε ό,τι αφορά τις εταιρείες του στις Η.Π.Α. και το δάνειο που έδωσε προς τα κομματικά Μέσα Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Επανέλαβε ακοστολόγητες υποσχέσεις αντιγράφοντας το "πρόγραμμα Θεσσαλονίκης" του προκατόχου του, που κατέληξε σε καταιγίδα φόρων, περικοπή συντάξεων και στραγγαλισμό της μεσαίας τάξης.

Του ευχόμαστε στον ελεύθερο χρόνο που θα έχει στη θητεία του, αντί να διαβάζει τα βιογραφικά των υποψηφίων του, να αναζητήσει τις απαντήσεις που οφείλει» καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

