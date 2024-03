Αθλητικά

Champions League: Η κλήρωση των “8” - Ποια ζευγάρια βγήκαν

Ποια ζευγάρια ανέδειξε η κληρωτίδα για την φάση των "8" του Champions League, που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Ο δρόμος μέχρι τον τελικό.

«Γιγαντομαχία» μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι «έβγαλε» η κλήρωση των προημιτελικών του Champions League, που έγινε σήμερα (15/3) στη Νιόν. Οι δύο τελευταίες νικήτριες του θεσμού θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για τρίτη σερί χρονιά, με τις δύο προηγούμενες να είναι μία φάση αργότερα (στα ημιτελικά δηλαδή) και την ομάδα που προκρίνεται -Ρεάλ το 2022, Σίτι το 2023- να κατακτά τελικά το τρόπαιο. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στις 9 ή 10 Απριλίου, και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (16-17/4) στο «Ετιχαντ».

Το άλλο μεγάλο ζευγάρι των προημιτελικών θα φέρει αντιμέτωπες την Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπαρτσελόνα, επτά χρόνια μετά την ιστορική ανατροπή των «μπλαουγκράνα» και το 6-1 στο «Καμπ Νου», στη φάση των «16» της περιόδου 2016-17 (μετά το 4-0 των Γάλλων στο «Παρκ ντε Πρενς»). Στον πάγκο των Καταλανών βρισκόταν τότε ο Λουίς Ενρίκε, νυν προπονητής των πρωταθλητών Γαλλίας. Η πρωτοπόρος της Premier League Αρσεναλ θα παίξει με την Μπάγερν, ενώ τα δύο θεωρητικά αουτσάιντερ της διοργάνωσης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπορούσια Ντόρτμουντ, κληρώθηκαν μεταξύ τους.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση των ημιτελικών, με βάση την οποία ο νικητής του Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει με τη Μπάγερν ή την Αρσεναλ και ο νικητής του Παρί-Μπαρτσελόνα με Ατλέτικο ή Ντόρτμουντ. Ο τελικός θα γίνει στο Γουέμπλεϊ, το Σάββατο 1η Ιουνίου.

Αναλυτικά η κλήρωση των προημιτελικών και των ημιτελικών του Champions League:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (9-10 & 16-17 Απριλίου)

1. Αρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

2. Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)

3. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

4. Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (30 Απριλίου-1 Μαΐου & 7-8 Μαΐου)

1. Νικητής 2-Νικητής 4

2. Νικητής 1-Νικητής 3

ΤΕΛΙΚΟΣ (1 Ιουνίου, Λονδίνο)

Νικητής 1-Νικητής 2

