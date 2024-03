Παράξενα

Προφυλακίστηκε ο πελάτης που μαχαίρωσε μάγειρα για το κοντοσούβλι

Τι είπε κατά την απολογία του ο 55χρονος. Γιατί επιτέθηκε στον μάγειρα.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 55χρονος, μετά την απολογία του, για την μαχαιριά στον 65χρονο μάγειρα ταβέρνας στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι διαμαρτυρήθηκε για την ποιότητα του φαγητού (κοντοσούβλι) στην σερβιτόρα με την οποία διατηρούσε μακρόχρονη σχέση και τότε παρενέβη ο μάγειρας και ύστερα από μεταξύ τους καβγά του επιτέθηκε κι αυτός τον μαχαίρωσε, επειδή ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό με τους δύο άνδρες συνέβη στις αρχές του μήνα ύστερα από μεταξύ τους διαπληκτισμό με αφορμή μία μερίδα κοντοσούβλι για την οποία ο κατηγορούμενος – θαμώνας του μαγαζιού διατύπωσε παράπονα.

Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

