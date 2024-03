Οικονομία

Λαϊκές Αγορές: Πώς θα λειτουργήσουν την Καθαρά Δευτέρα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για την Καθαρά Δευτέρα.

Το Σάββατο και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά «με εξαιρετικά ανταγωνιστικές και πραγματικά χαμηλές τιμές και με πλούσια ποικιλία φρέσκων θαλασσινών και ψαριών, φρούτων, λαχανικών και πολλών άλλων σαρακοστιανών προϊόντων» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οι λαϊκές αγορές αποτελούν τον προορισμό όλων των καταναλωτών που αναζητούν χαμηλές τιμές, υψηλή ποιότητα και απόλυτη φρεσκάδα».

Η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών:

Έτοιμοι και στις θέσεις τους από πολύ νωρίς το πρωί, θα είναι και πάλι οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών, το Σάββατο 16/3 και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας 18/3, παρέχοντας την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές να απολαύσουν μια πλούσια ποικιλία φρέσκων θαλασσινών και ψαριών, φρούτων, λαχανικών και πολλών άλλων σαρακοστιανών προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές και πραγματικά χαμηλές τιμές.

Στους πάγκους μας, το διαχρονικό «καλάθι του νοικοκυριού», οι καταναλωτές θα βρουν:

Θαλασσινά πρώτης ποιότητας: Προσφέρονται σε τεράστια ποικιλία και σε πραγματικά χαμηλές τιμές, καθώς κάθε ημέρα επιλέγονται με προσοχή για την απόλυτη φρεσκάδα και ποιότητα.

Φρέσκα ψάρια: Η μοναδική ποικιλία και η αξεπέραστη φρεσκάδα των προϊόντων που προσφέρονται στους πάγκους των λαϊκών αγορών δεν θα βρεθεί πουθενά αλλού. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν πλούσιες γεύσεις και ποικιλίες που ικανοποιούν κάθε γευστική ανησυχία.

Χαλβάς, ελιές κι άλλα σαρακοστιανά, φρούτα και λαχανικά: Μια εξίσου τεράστια ποικιλία προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο καθένας μπορεί να επιλέξει τα αγαπημένα του προϊόντα με βάση τις γευστικές προτιμήσεις του.

Δικαίως λοιπόν εν όψει και αυτής της Καθαράς Δευτέρας, οι λαϊκές αγορές αποτελούν τον προορισμό όλων των καταναλωτών που αναζητούν χαμηλές τιμές, υψηλή ποιότητα και απόλυτη φρεσκάδα, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να βασίζονται σε μας για τις αγορές και τις ανάγκες τους καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας προς τις λαϊκές αγορές!

