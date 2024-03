Κόσμος

Τουρκικός Τύπος - Ίμια: Πρόκληση από Έλληνες λιμενικούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση στα Ίμια ισχυρίζεται η τουρκική εφημερίδα Σοζτζού δημοσιεύοντας βίντεο.

-

Η τουρκική εφημερίδα Σοζτζού ισχυρίζεται ότι σκάφος του τουρκικού λιμενικού καταδίωξε σκάφος του ελληνικού λιμενικού που προσπάθησε να πλησιάσει στα Ίμια μετά από 28 χρόνια από κρίση 1996.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα το σκάφος του ελληνικού λιμενικού, το οποίο κινήθηκε από το νησί της Καλύμνου γύρω στις 13.52, εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα και προσπάθησε να φτάσει στους βράχους Ίμια 3,5 μίλια από τη συνοικία Gumusluk της περιοχής Bodrum της Mugla, παρεμποδίστηκε από το σκάφος του τουρκικού λιμενικού που περίμενε μισό μίλι μακριά από τους βράχους, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια των 10 λεπτών έντασης, το ελληνικό σκάφος, το οποίο προσπάθησε να φτάσει στους βράχους Ίμια 4-5 φορές, απομακρύνθηκε από την περιοχή από το τουρκικό σκάφος. Η ένταση έληξε όταν το ελληνικό σκάφος ρυμουλκήθηκε μπροστά από το νησί της Καλόλιμνου.

Μετά το περιστατικό, δύο σκάφη της ακτοφυλακής από τα λιμάνια Bodrum και Yalkavak στάλθηκαν στην περιοχή των Ιμίων.

Οι στιγμές έντασης στα ανοικτά των ακτών του Μπόντρουμ και η καταδίωξη καταγράφηκαν από τις κάμερες της SOZCU, που δημοσίευσε το βίντεο.

Στην περιοχή βρίσκονται ακόμη τρία σκάφη του τουρκικού λιμενικού και ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού μπροστά από την Καλόλιμνο.

Πηγή εικόνας: sozcu.com.tr

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα - Κασσελάκης: Παρουσιάστηκε στον Στρατό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (εικόνες)

Conference League - Κλήρωση: Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Σύλληψη συνοριοφυλάκων για βασανιστήρια σε παράτυπο μετανάστη