“Υγεία πάνω απ’ όλα”: καλύτερος ύπνος, καρδιαγγειακά προβλήματα σε νέους και μασάζ στο πρόσωπο

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι ηκαι αυτό το Σαββατοκύριακο η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Γιατί αυξάνονται τα καρδιαγγειακά προβλήματα σε νέους ανθρώπους μετά την πανδημία; Καρδιολογικό check up στο Ιατρείο Post – Covid στην 3 η Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ.

Νέα δεδομένα για το πώς μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου. Ποιος είναι ο ρόλος των audiobooks ;

Πόσο ευεργετικά είναι τα φιστίκια Αιγίνης στην υγεία μας;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Τα παιδιά του Σωματείου Ειδικής Αγωγής «Παναγία Ευαγγελίστρια» υποδέχονται τη Σαρακοστή με χαμόγελο και αισιοδοξία.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Η φρενίτιδα στα social media με τα face rollers για μασάζ στο πρόσωπο. Τι δείχνουν επιστημονικές μελέτες για την αποτελεσματικότητά τους;

Πώς αντιμετωπίζεται σωστά η ισχιαλγία, που ταλαιπωρεί 4 στους 10 ανθρώπους;

Είναι η εξωσωματική λύση μόνο για την υπογονιμότητα;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Ο διαβήτης στα ζώα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ακόμη και με ρυθμιστικούς αισθητήρες, που τοποθετούνται στο σώμα του ζώου .

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

