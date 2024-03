Κόσμος

Καναδάς – Τριντό: Σκέφτομαι καθημερινά να παραιτηθώ, αλλά…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά βρίσκεται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις και δηλώνει ότι «αυτή η δουλειά με τρελαίνει».

-

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, το κόμμα του οποίου βρίσκεται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι σκέφτεται καθημερινά να παραιτηθεί από αυτή τη «δουλειά που τον τρελαίνει», αλλά επιμένει ότι θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Οι επερχόμενες εκλογές στη χώρα αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 και πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι του Τριντό θα υποστούν βαριά εκλογική ήττα από τους κεντροδεξιούς Συντηρητικούς. Δημοσκόποι τονίζουν ότι οι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τον Τριντό, ο οποίος ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο του 2015.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι και να εγκαταλείψω την μάχη σε αυτό το σημείο», είπε στο γαλλόφωνο ραδιοφωνικό σταθμό Radio-Canada σε μια μεγάλης διάρκειας συνέντευξη.

Ερωτηθείς αν σκέφτηκε να παραιτηθεί, γέλασε και απάντησε: «Κάθε μέρα σκέφτομαι να παραιτηθώ. Αυτή η δουλειά που κάνω είναι μια δουλειά που σε τρελαίνει, κάνω προσωπικές θυσίες… φυσικά, είναι εξαιρετικά σκληρή, είναι πολύ βαρετή ορισμένες φορές».

Πέρυσι, ο Τριντό και η σύζυγός του Σόφι ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο μετά από 18 χρόνια γάμου.

Οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι θα περικόψουν τον φόρο άνθρακα που εισήγαγαν οι Φιλελεύθεροι, θα αντιμετωπίσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, θα αντιμετωπίσουν μια στεγαστική κρίση και θα καταπολεμήσουν το έγκλημα.

Ο φόρος άνθρακα αναμένεται να αυξηθεί ξανά την 1η Απριλίου και ο Τριντό τόνισε ότι η κυβέρνησή του δεν θα υποκύψει στις εκκλήσεις ορισμένων τοπικών επαρχιακών πρωθυπουργών να παγώσει την αύξηση αυτή.

«Μπήκα στην πολιτική όχι για να γίνω δημοφιλής, όχι για προσωπικούς λόγους, (αλλά) γιατί θέλω να υπηρετήσω και ξέρω ότι έχω κάτι να προσφέρω», κατέληξε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

Κολωνός -12χρονη: Η ποινή του 55χρονου, αν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση

Καθαρά Δευτέρα: Ο καιρός το τριήμερο