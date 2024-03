Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη: Τα ευρήματα της Αστυνομίας από την έφοδο στη φοιτητική εστία (εικόνες)

Τι βρέθηκε στη φοιτητική εστία στου Ζωγράφου, κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί του Σαββάτου.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η ΕΛΑΣ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, μετά το μπαράζ εμπρησμών οχημάτων που έγινε στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτενείς ελέγχους σε δωμάτια φοιτητικής εστίας όπου, σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν κράνη, ρόπαλα, μπουκάλια ενώ προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων κε τωνξ οποίων οι δύο είναι αλλοδαποί, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα ευρήματα της επιχείρησης

Αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο προκαταρκτικής δικογραφίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και ειδικότερα στις Φοιτητικές Εστίες, με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας.

Την επιχείρηση συνέδραμε το επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στο επιχειρησιακό σκέλος από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αττικής συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής καθώς και δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν 3 προσαγωγές (2 αλλοδαποί και 1 ημεδαπός), ενώ στους χώρους που ερευνήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κενά μπουκάλια μπύρας,

11 ρόπαλα,

4 χειροβομβίδες κρότου λάμψης,

2 χημικές χειροβομβίδες δακρυγόνου,

5 κράνη,μάσκα,

2 κουκούλες τύπου full face,



laptop,

μικροκάμερα,



καμένη ελληνική σημαία,



ζεύγος γάντια,

3 πανό και

πλήθος από χειρόγραφες σημειώσεις και έντυπα αναρχικού περιεχομένου.

Οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση αποσκοπώντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

