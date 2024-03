ΣΥΡΙΖΑ - Ευρωεκλογές: Ο Κασσελάκης καλεί για συμμετοχή στα προκριματικά ψηφοδέλτια

Πολιτική

Κάλεσμα συμμετοχής σε όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι στις Ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απηύθυνε ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στο Χ.

Άγνωστο παραμένει φυσικά αν η ανάρτηση έγινε από τον ίδιο ή συνεργάτες του, καθώς από χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στον στρατό.

Ο κ. Κασσελάκης κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν «συμμετοχή στα προκριματικά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις ευρωεκλογές».

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει αύριο Κυριακή (17.3.2024).

Η αίτηση γίνεται μέσω του isyriza.gr. Στη συνέχεια τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος θα κληθούν να ψηφίσουν για να αναδείξουν τους υποψήφιους, όπως είχε εξηγήσει παλαιότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Δήλωσε συμμετοχή στα προκριματικά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις ευρωεκλογές: https://t.co/Y3NW6O41WG pic.twitter.com/0IF34vHpX9 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 16, 2024

