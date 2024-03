Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος: Μεγάλη νίκη των Θεσσαλών

Ιδανική πρεμιέρα στα πλέι άουτ για τον Βόλο που νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολης και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα.

Με τον Βόλο να κάνει πολύ σημαντικό βήμα παραμονής στην κατηγορία, άρχισαν σήμερα (16/3) τα πλέι-άουτ της Super League. Χάρη σε γκολ του Κόμπα στο 63΄ και του Γκαρσία στο 69΄, η θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης» και πανηγύρισε ένα «τρίποντο» που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Σημειώνεται ότη η αναμέτρηση διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ, λόγω μη σύννομης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας.

Οι γηπεδούχοι, που ουσιαστικά δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο στα πλέι-άουτ, παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες και αρκετούς νεαρούς παίκτες στη σύνθεσή τους, όμως ο Βόλος δεν έδειχνε ικανός να εκμεταλλευθεί την ευνοϊκή συγκυρία. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς φάσεις, με μοναδική εξαίρεση ένα σουτ του Γκλάβτσιτς από καλή θέση που σταμάτησε πάνω στον Καστάνιο, ενώ με το ξεκίνημα του β΄ μέρους (48΄) οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους, με το σουτ του Μερτόλιο που απέκρουσε με διπλή προσπάθεια ο Γραμματικάκης. Ο Αστέρας «απάντησε» στο 51΄ με κοντινή προβολή του Κωστέα που έδιωξε σε κόρνερ ο Κόβατς, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Λούνα φάνηκε να χτυπάει τον Μπαρτόλο, ο διαιτητής Τζήλος του έδειξε κίτρινη κάρτα και δεν άλλαξε την απόφασή του, παρότι κλήθηκε από τον VAR να δει τη φάσει στο βίντεο.

Τελικά, ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο 63΄ με τον Κόμπα, ο οποίος έφυγε στην αντεπίθεση, απέφυγε τον Λύρατζη και νίκησε τον Γραμματικάκη. Εξι λεπτά αργότερα, ο Γκαρσία έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα από μπαλιά του Λούνα, ο οποίος υποδείχθηκε από τον βοηθό σε θέση οφσάιντ, όμως το VAR ανέτρεψε την υπόδειξη, αφού ο Ισπανός καλυπτόταν, κι έτσι η θεσσαλική ομάδα έφτασε στο 0-2, το οποίο δεν άλλαξε ως το τέλος.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Λύρατζης, Γκρζόντανιτς - Λούνα, Σιέλης, Μύγας

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Καστάνιο, Ατιένθα, Χουχούμης (75΄ Αλβαρες), Λύρατζης, Σουρλής (46΄ Γκρόζντανιτς), Αλάγκμπε, Μπαρτόλο (84΄ Σίτο), Κρεσπί, Παλάσιος (67΄ Ζουγλής), Κωστέας (75΄ Μάντζης)

ΒΟΛΟΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Αλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης (90 +7΄ Ασλανίδης), Λούνα, Γκλάβτσιτς, Ντε Καμπς, Μπερτόλιο (77΄ Τσοκάνης / 86΄ Τρουιγέ), Κόμπα, Μύγας, Γκαρσία (86΄ Μωραϊτης)

