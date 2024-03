Life

Πάτρα: Σε ρυθμούς καρναβαλιού η πόλη (βίντεο)

Άρματα, καρναβαλιστές και πολύ κέφι κατακλύζουν την Πάτρα.

Προθέρμανση με τη Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση… για χιλιάδες καρναβαλιστές λίγο πριν τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής.

Το κέφι ανεβάζει τους ρυθμούς και κάνει την καρδιά να τρέχει. Όλη η Πάτρα γιορτάζει το Καρναβάλι της και χιλιάδες καρναβαλιστές βγαίνουν στους δρόμους για τη Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση.

Πάνω από 60.000 καρναβαλιστές με 181 πληρώματα, ξεπερνώντας φέτος κάθε προηγούμενο, θα ξεχυθούν στους δρόμους, συμμετέχοντας στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2024, στο Σαββατοκύριακο της κορύφωσης του κεφιού.

Η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου, ένα φαντασμαγορικό θέαμα θα ξετυλιχτεί στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄ με τους φωτισμούς, τη γρήγορη ροή, τα χρώματα και το κέφι να δίνουν λάμψη και μεγαλοπρέπεια στη νύχτα του τελευταίου Σαββάτου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η παρέλαση ακολουθεί την οδό Κορίνθου και έχουν ως αφετηρία το ύψος της οδού Γούναρη. Η ποδαράτη παρέλαση θα καταλήξει στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.

Παρελαύνουν εκτός από τα άρματα του Δήμου, τα πληρώματα με τους χιλιάδες καρναβαλιστές χωρίς όμως τα δικά τους άρματα και τις μικροκατασκευές. Για αυτό έχει πάρει και το όνομα Ποδαράτη.

Η μουσική συνδράμει στο ξεφάντωμα, οι φωτισμοί, τα χρώματα, ο αυθορμητισμός υφαίνουν ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι διασκέδασης που ξετυλίγεται στο τέλος της παρέλασης στην πλατεία Γεωργίου Α΄.

Ένα εντυπωσιακό πανόραμα χρωμάτων, φαντασίας, έμπνευσης, δημιουργίας και συμμετοχής που μεταμορφώνει την πόλη δίνοντας ατμόσφαιρα γενικευμένης γιορτής. Aντλεί από ένα ευρύτατο φάσμα επιρροών και δημιουργικών ερεθισμάτων.

Θέματα με σατιρικό πνεύμα, καλλιτεχνική κατεύθυνση, επίκαιρη ή διαχρονική ισχύ γεννώνται από το καρναβαλικό τους δαιμόνιο.

Εκεί καρναβαλιστές και θεατές εμπλέκονται σε ένα ατέλειωτο πάρτι, που συνεχίζεται όλη τη νύχτα στους δρόμους και στα κέντρα διασκέδασης της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Στη Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση έχουν δηλώσει συμμετοχή 192 πληρώματα που μετατρέπουν όλη την πόλη σε πεδίο αστείρευτης χαράς και κεφιού.

