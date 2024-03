Αθλητικά

Super League: Ο Ατρόμητος “βύθισε” κι άλλο τον ΠΑΣ Γιάννινα που έχασε τα... άχαστα

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με τους Έντερ Γκονζάλες και Τζαβέλλα, ο ΠΑΣ «απάντησε» ισάριθμες με τους Παμλίδη και Εραμούσπε, όμως ο Ατρόμητος πήρε το τρίποντο με τον Βέργο και «βύθισε» ακόμη περισσότερο την ομάδα της Ηπείρου

Η τρομερή αποτελεσματικότητα του Ατρόμητου που βρήκε τρία γκολ στις τέσσερις «μεγάλες» φάσεις που έκανε στον αγώνα, έκανε τη... διαφορά για τους Περιστεριώτες απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, στην πρεμιέρα των play outs και τους χάρισε τη νίκη με 3-2, χάρις σε ένα... buzzer-beater γκολ του Νίκου Βέργου στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με τους Έντερ Γκονζάλες και Τζαβέλλα, ο ΠΑΣ «απάντησε» ισάριθμες με τους Παμλίδη και Εραμούσπε, όμως ο Ατρόμητος πήρε το τρίποντο με τον Βέργο στο 90’+6’ και «βύθισε» ακόμη περισσότερο την ομάδα της Ηπείρου που παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι Ηπειρώτες είχαν δοκάρι στο 4’ με τον Τζίμα κι έχασαν απίστευτες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του ματς, αλλά έφυγαν με... άδεια χέρια απ’ το Περιστέρι.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα μπήκε εντυπωσιακά στο πρώτο ημίωρο κι έχασε τα... άχαστα. Μόλις στο 4’ ο Τούτου έκανε τη σέντρα απ’ τα δεξιά και ο Τζίμας στην καρδιά της άμυνας του Ατρομήτου έπιασε σκαστή κεφαλιά η οποία χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μαρκετζιάνι και κατέληξε άουτ.

Στο 8’ από νέο γύρισμα του Τούτου, ο Τζίμας έσπρωξε την μπάλα προς την εστία. Αρχικά ο διαιτητής Ευάγγελος Μανούχος κι ο β’ βοηθός Κωνσταντίνος Νικολαΐδης έδειξαν ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, όμως μετά από έλεγχο στο VAR απ’ τον διαιτητή Αλέξανδρο Τσακαλίδη, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε περάσει τελικά ολόκληρη τη γραμμή της εστίας του Μαρκετζιάνι.

Στο 28’ ο Ριένστρα έκανε σουτ απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Κούεν κι ο Τζίμας από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Τούτου δημιούργησε νέο «ρήγμα» από τα αριστερά και μοίρασε στον Ροσέρο. Ο Κολομβιανός έκανε το σουτ αλλά η προσπάθειά του κόπηκε, κατέληξε στον Ριένστρα που έκανε καλό τελείωμα, αλλά ο Τζαβέλλας έβαλε την κόντρα και απομάκρυνε.

Ο ΠΑΣ έχασε άλλη μία ευκαιρία στο 36’, όταν από «γέμισμα» του Ροσέρο από τα δεξιά, ο Παμλίδης έκανε το κοντρόλ και σούταρε από καλή θέση, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ με παρέμβαση αμυντικού του Ατρόμητου.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ατρόμητος, στην πρώτη καλή στιγμή του στον αγώνα πήρε το προβάδισμα. Από ωραία σέντρα του Κούεν απ’ τα αριστερά, ο Γκονζάλεθ με μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή (και πριν η μπάλα «σκάσει» κάτω) έκανε το 1-0.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Σούλης έκανε καταπληκτική επέμβαση με το ένα χέρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τζαβέλλα, ενώ στη συνέχεια μπλόκαρε και το γύρισμα του Έντερ Γκονζάλες.

Οι Γιαννιώτες ξεκίνησαν πάλι πολύ δυνατά και στο δεύτερο μέρος κι αυτή τη φορά βρήκαν γκολ στην 8η τελική τους στο ματς. Στο 49’ ο Παμλίδης πήρε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή, απέφυγε με προσποίηση τον Κούντε και με ένα καταπληκτικό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 για τον ΠΑΣ Γιάννινα

Στο 61’ ο Ατρόμητος πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ σε μία εντελώς... αναπάντεχη φάση. Σε εκτέλεση φάουλ του Κούντε, ο Σούλης έκανε κακή έξοδο, η μπάλα κόντραρε δύο φορές και... στρώθηκε στον Τζαβέλλα που σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-1 για τους Περιστεριώτες, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ατρόμητου.

Ο ΠΑΣ προσπάθησε να «απαντήσει» ξανά και στο 71’ ο Τζίνο έχασε απίστευτη ευκαιρία, όταν από γύρισμα του Μπατίστ, βρέθηκε σε θέση βολής από τα αριστερά, αλλά το τελείωμά του απ’ το ύψος της μικρής περιοχής πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Μαρκετζιάνι.

Η επιμονή της γιαννιώτικης ομάδας ανταμείφθηκε με δεύτερο γκολ ισοφάρισης στο 85’. Αφού ο Μαρκετζιάνι έκανε πρώτα απίθανη επέμβαση σε κεφαλιά του Μπατίστ, στο κόρνερ που εκτελέστηκε από τα αριστερά, ο Εραμούσπε σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-2 για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Κι ενώ ο ΠΑΣ άρχισε να ψάχνει και τρίτο γκολ για να κάνει την ολική ανατροπή, ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που «χτύπησε» για τρίτη φορά. Στο 90’+6’ ο Κούντε βρήκε εξαιρετικά στο χώρο τον Βέργο που «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον Σούλη και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, «σοκάροντας» τους παίκτες της γιαννιώτικης ομάδας, που νιώθουν πλέον τη... θηλιά του υποβιβασμού να σφίγγει ολοένα και περισσότερο.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: 47’ Ντε Μποκ - 45’+3’ Τούτου, 86’ Εραμούσπε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζιάνι, Κεσχρίντα, Τζαβέλλας, Έρλινγκμαρκ (79’ λ.τρ. Ασεβέδο), Ντε Μποκ, Κούντε, Γκονζάλες, Καμαρά (55’ Τζοβάρας), Βαλένσια (55’ Βρακάς), Κούεν (55’ Φριντγιόνσον), Αντζιέλσκι (70’ Βέργος).

ΠΑΣ Γιάννινα (Μιχάλης Γρηγορίου): Σούλης, Τούτου, Παντελάκης, Εραμούσπε, Κιάκος (68’ Τσαούσης), Τζίνο, Λιάσος (46’ Λέο Μπατίστ), Ριένστρα (46’ Καραχάλιος), Τζίμας (69’ Ροζάλες), Ροσέρο (84’ Ντεμίρ), Παμλίδης.

