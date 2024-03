Αθλητικά

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός: Ανάσα για τα “καναρίνια”

Αυτό το αποτέλεσμα έφερε ξανά την ομάδα του Γιάννη Πετράκη οριακά πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη και της έδωσε «αέρα» και ψυχολογία

Χωρίς... περιθώρια για απώλειες στην έδρα του μετά το διπλό του Βόλου στην Τρίπολη και την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός μπήκε αποφασισμένος για το «τρίποντο» απέναντι στον Πανσερραϊκό και το πέτυχε επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 στο Αγρίνιο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στα play out. Αποτέλεσμα που έφερε ξανά την ομάδα του Γιάννη Πετράκη οριακά πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη και της έδωσε «αέρα» και ψυχολογία μετά από τέσσερα σερί αρνητικά αποτελέσματα (2 ισοπαλίες, 2 ήττες). Τα γκολ των Χουάνπι, Μαυρία στο πρώτο ημίχρονο (26’ και 34’) και η εκτέλεση του Λομόνακο στο 90’+3’ έκαναν τη... διαφορά για τους Αγρινιώτες, οι οποίοι στη συνέχεια διαχειρίστηκαν εξαιρετικά το προβάδισμά τους κι έφτασαν σε μία δίκαιη νίκη.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να αιφνιδιάσει τον Παναιτωλικό και μόλις στο 1ο λεπτό ο Χατζηστραβός βρήκε τον Άλεκσιτς από τα δεξιά, με τον Σέρβο να κάνει το διαγώνιο σουτ, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 10’ ο Ντίας με πολύ ωραία ατομική ενέργεια και πλασέ έξω απ’ την περιοχή δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χοβάν, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 20’ η αδύναμη κεφαλιά του Τορεχόν μετά τη σέντρα του Μαυρία από τα δεξιά, κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ του Πανσερραϊκού.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 26’. Ο Καρέλης από τα δεξιά τροφοδότησε τον Χουάνπι, ο οποίος με ένα ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0, περνώντας την μπάλα δίπλα από Διαμαντή και Χοβάν. Στο 34’ ο Παναιτωλικός έφτασε σε δεύτερο γκολ, όταν από φάση διαρκείας στην περιοχή του Πανσερραϊκού, ο Τορεχόν «γέμισε» από τα αριστερά προς την περιοχή, με τον Μαυρία να πλασάρει με τη μία και να κάνει το 2-0 (η μπάλα κόντραρε και στον Μπέργκστρεμ).

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη βρήκε και τρίτο γκολ στο 43’ με τον Σέρχιο Ντίας, όμως το γκολ του Παραγουανού δεν μέτρησε, καθώς πριν εκτελέσει, είχε γλιστρήσει και η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξής του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός ήταν πολύ προσεκτικός στα μετόπισθεν, ψάχνοντας με υπομονή ένα τρίτο γκολ και θα μπορούσε να το έχει βρει στο 51’, όμως η κεφαλιά του Μάριου Οικονόμου πέρασε λίγο άουτ. Στο 68’ ο Χοβάν είπε «όχι» στην εκτέλεση του Καρέλη μέσα απ’ την περιοχή, ενώ στο 77’ η προσπάθεια του Ντουάρτε πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Την τελική... πινελιά στη νίκη του Παναιτωλικού έβαλε ο Λομόνακο με πολύ ωραία εκτέλεση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από ασίστ του Λιάβα.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: 25’ Ντίας, 48’ Χουάνπι, 52’ Μλάντεν – 45’+1’ Ντανκερλούι, 50’ Διαμαντής, 79’ Ουεντραόγκο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας, Μάριος Οικονόμου, Μλάντεν, Τάμπιτζε, Τορεχόν, Χουάνπι (90’+2’ Μπουζούκης), Τσιγγάρας (90’+2’ Μπαμπόκ), Φρ. Ντουάρτε (89’ Μπελεβώνης), Ντίας (83’ Λιάβας), Καρέλης (83’ Λομόνακο).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Δεληγιαννίδης, Διαμαντής (65’ Μπετανκόρ), Χατζηστραβός (90’+1’ Σοφιανός), Μπέργκστρεμ, Άγγελος Οικονόμου (46’ Ουεντρεάγκο), Μορέιρα, Ντανκερλούι (46’ Γκοτζαμανίδης), Ουάρντα, Τομάς (65’ Μούργος), Άλεκσιτς.

