Αθλητικά

Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Έβγαλε... την υποχρέωση στο ΣΕΦ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να προηγηθούν με διψήφιο αριθμό πόντων περίπου 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.

-

Ο Ολυμπιακός «σοβαρεύτηκε» στην τρίτη περίοδο και έφτασε τελικά στη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα στο ΣΕΦ με 85-73 σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική της Basket League. Αυτή ήταν η 19η νίκη των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα που ανέβηκαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με έναν βαθμό μπροστά από τον Παναθηναϊκό, που αγωνίζεται αύριο (17/3) με τον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 39-41, 62-57, 85-73

Ο Ολυμπιακός, που παρατάχθηκε χωρίς τους Τόμας Γουόκαπ και Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ξεκίνησε νωχελικά τον αγώνα επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να προηγηθούν με 10-6 στο 5΄. Στη συνέχεια βελτιώθηκε και προηγήθηκε με ένα καλάθι διαφορά (21-19) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η Καρδίτσα ωστόσο ήταν πολύ μαχητική (χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κέρδισε την μάχη των ριμπάουντ 36-29 έχοντας 16 επιθετικά) και κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 41-39. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να προηγηθούν με διψήφιο αριθμό πόντων (70-60) περίπου 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Η Καρδίτσα δεν είχε δυνάμεις για κάτι καλύτερο και οι Πειραιώτες έφτασαν στη νίκη με το τελικό 85-73.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μιχάλης Λούντζης με 16 πόντους (3/5 τρίποντα) ενώ 14 πόντους (3/4 τρίποντα) πρόσθεσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Από εκεί και πέρα από 11 πόντους σημείωσαν οι Αϊζάια Κάαναν και Μόουζες Ράιτ. Για την Καρδίτσα ο Σαν Μπιουκάναν είχε 18 πόντους ενώ 13 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Ρομέλο Γουάιτ και 11 πόντους ο Γιώργος Καμπερίδης.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Θεονάς-Ταρενίδης Κ. (Ζαγκλής)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Κάαναν 11 (3), Μήτρου-Λονγκ 9 (2), Φαλ 9, Παπανικολάου 3, Πίτερς 4, Ράιτ 11, Λούντζης 16 (3), Λαρεντζάκης 14 (3), Πετρούσεβ 8, ΜακΚίσικ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουαίτ 13, Μπιουκάναν 18 (2), Καμπερίδης 11 (3), ΜακΚάλουμ 3, Μακ 10 (1), Μενέγκα 3, Χρηστίδης, Τσούκας, Αβδάλας, Σάιμπερτ 6 (1), Γιάνκοβιτς 9

Ειδήσεις σήμερα:

Σάκκαρη: Πριν από ένα μήνα δεν μπορούσα να περάσω την μπάλα πάνω από το φιλέ

Missing Alert για την εξαφάνιση 15χρονης

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας