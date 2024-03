Κοινωνία

Ιλισσός: Μπουρίνι παγίδευσε παιδιά στο ποτάμι (βίντεο)

Παρέα παιδιών που έκανε βόλτα κινδύνεψε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Παρολίγον τραγωδία στον Ιλισσό το Σάββατο, για παρέα παιδιών που έκανε ποδήλατο.

Τα παιδιά έκαναν βόλτα όταν, έπιασε ξαφνικό και ισχυρό μπουρίνι, φουσκώνοντας τα νερά του ποταμού, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εγκλωβιστούν στο σημείο.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και μαζί με περαστικούς, κατέβασαν σκάλα και τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το ποτάμι.

