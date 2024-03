Life

Αλλαγή ώρας: Πότε επιστρέφουμε στη θερινή

Την τελευταία Κυριακή και τελευταία ημέρα του Μαρτίου (31/3) αναμένεται να επιστρέψει η θερινή ώρα και να μας χαρίσει μεγαλύτερες και πιο φωτεινές μέρες.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ., οπότε και θα χάσουμε μια ώρα ύπνου.

Η αλλαγή της ώρας σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σήμερα το τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού που χρησιμοποιεί την εναλλαγή ώρας αποτελεί μειοψηφία, καθώς σχεδόν όλες οι Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες δεν συμμετέχουν. Άλλες την έχουν καταργήσει ή σχεδιάζουν την κατάργηση του μέτρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να σταματήσει την εναλλαγή ώρας το 2021, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να επιλέξει ανεξάρτητα τη μονιμοποίηση της θερινής ή τη χειμερινής ώρας.

Στην Ελλάδα η σχετική διαβούλευση αναβλήθηκε επ’ αόριστον καθώς συνέπεσε με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού.

