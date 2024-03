Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακό Κράτος - gov.gr: Τέσσερις αλλαγές που “έρχονται”

Νέες δυνατότητες δίνονται μέσω του gov.gr και του wallet. Αναλυτικά οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

«Ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός του κράτους και η ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, χρειάζονται μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, φιλική προς τους πολίτες και το "επιχειρείν" που μειώνει διαρκώς τη γραφειοκρατία και εξοικονομεί πόρους. Με το σχέδιο νόμου για το "Digital Services Act" που φέρνουμε στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη, πέρα από τη θέσπιση σημαντικών μέτρων για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού "Κανονισμού", εισάγουμε παρεμβάσεις, όπως η κατάργηση της έκδοσης πιστοποιητικών ή η δυνατότητα παροχής συναίνεσης μέσω του Gov.gr Wallet, με στόχο να βελτιώσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών του Δημοσίου» επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και πρόσθεσε ότι «θέλουμε καθημερινά να συμβάλλουμε στη ενδυνάμωση ενός ψηφιακού κράτους που μειώνει τη γραφειοκρατία, ακόμα και την ψηφιακή, σέβεται τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και "χτίζει" σχέσεις εμπιστοσύνης».

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου, το οποίο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαρτίου, θεσπίζει κανόνες τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις λεγόμενες ενδιάμεσες υπηρεσίες, όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι φιλοξενίας, τα online marketplaces και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κανόνες εστιάζουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων και επιβλαβών διαδικτυακών δραστηριοτήτων, την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την προστασία των ανηλίκων και στόχος είναι η διασφάλιση ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος σε όλη την ΕΕ.

Να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα την ευθύνη για την εποπτεία και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους κανόνες της Πράξης Ψηφιακών Υπηρεσιών επωμίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία θα είναι ο Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Ποιες είναι οι τέσσερις αλλαγές

1.Κατάργηση της έκδοσης δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη καταργείται η έκδοση πιστοποιητικών, καθώς αναμένεται όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών να αντλούνται απευθείας από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου χωρίς να χρειάζεται πλέον να τα προσκομίζει ο πολίτης.

2. Δυνατότητα παροχής συναίνεσης μέσω του gov.gr wallet

Θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να δώσουν την συγκατάθεσή τους μέσω του gov.gr-wallet προκειμένου να μπορούν να αντλούν τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των φορέων του δημοσίου τομέα δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση συναλλαγής.

Να σημειωθεί ότι θα μπορεί να γίνεται δεκτή από τους φορείς του δημόσιου τομέα και η υποβολή ψηφιακού αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας, το οποίο θα μπορεί να αποθηκεύεται και σε μορφή αρχείου pdf και θα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

3.Ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car»

Δεν θα χρειάζεται να έχουμε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μας τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα οδήγησης, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια αυτοκινήτου ώστε να τα επιδεικνύουμε εφόσον μας ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι Αρχές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των οχημάτων και θα μπορούν να ελέγξουν κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας επαλήθευσης τα ψηφιακά έγγραφα μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car». Να υπενθυμίσουμε ότι στην εφαρμογή myAuto καταχωρούνται οι πληροφορίες που αφορούν στην ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας, στην ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, στην περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, στο ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, στον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, κά.



4.Πρόγραμμα «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme»)

Ευρυζωνική σύνδεση με υπερυψηλές ταχύτητες στο Διαδίκτυο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα προσφέρει το πρόγραμμα «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme»). Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων. Πρακτικά, το πρόγραμμα επιχορηγεί την απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας παρέχοντας επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερυψηλής ταχύτητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

