Κόσμος

Τουρκία - Γκιουλέρ για Ελλάδα: Στόχος οι καλές σχέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο δήλωσε για την Ελλάδα, την τρομοκρατία και την Ουκρανία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ.

-

Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών, στοχεύουν στη συνέχιση της διαδικασίας των καλών σχέσεων γειτονίας, του διαλόγου και μιας θετικής ατζέντας και είπε πως θα πρέπει να γίνει γνωστό, ότι κατά την προσπάθεια εύρεσης μιας ειρηνικής λύσης, δεν πρόκειται με τίποτα να διακυβευτούν τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.



Ο Υπουργός Γκιουλέρ επισημαίνοντας ότι με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προστατεύονται συγχρόνως με αποφασιστικότητα και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Γαλάζιας και της Ουράνιας Πατρίδας, δήλωσε και σημείωσε τα εξής :

"Στην Κύπρο, που είναι εθνική μας υπόθεση, συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο πλαίσιο της συνθήκης εγγυήσεων και συμμαχιών. Με αυτή την αφορμή, θα ήθελα να δηλώσω για ακόμη μια φορά ότι είναι αναγκαίο για εμάς να επιβεβαιωθεί η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Κυπρίων αδελφών μας, τα οποία αποτελούν τα κεκτημένα τους δικαιώματα τους.

Καλούμε τους συνομιλητές μας να αφήσουν στην άκρη την ξεπερασμένη, καθεστωτική και προκλητική ρητορική τους και αντ' αυτού να προχωρήσουν προς μια εύλογη και λογική λύση σύμφωνα με την ιστορική και τη σημερινή πραγματικότητα".

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γκιουλέρ δήλωσε: "Αντί για τις στοχευμένες και χρονικά περιορισμένες επιχειρήσεις που διεξάγονταν στο παρελθόν, σήμερα με τη στρατηγική της εξάλειψης από την ρίζα επιφέρουμε μεγάλα πλήγματα στις τρομοκρατικές οργανώσεις, διεξάγοντας συνεχείς και περιεκτικές επιχειρήσεις".

Ο Υπουργός Γκιουλέρ παρακολούθησε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Πολιτιστικό Χώρο Ατατούρκ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την 109η επέτειο της "Ημέρας Μνήμης των Μαρτύρων της 18ης Μαρτίου και της Νίκης του Ναυτικού του Τσανάκκαλε".

Κατά την έναρξη του προγράμματος, μνημονεύτηκε ο ειδικός λοχίας Ercan Guven, ο οποίος έπεσε μάρτυρας στην Konya καθώς εκτελούσε τις εργασίες επισκευής του διαδρόμου προσγείωσης στην περιοχή, όπου συνετρίβη το αεροσκάφος NF-5 της Διοίκησης Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Ο Υπουργός Γκιουλέρ στην ομιλία που έκανε από εκεί, ανέφερε ότι η νίκη του Τσανάκκαλε, ήταν μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία και αποτέλεσε τον προάγγελο του Εθνικού Αγώνα.

Τονίζοντας ότι στον δεύτερο αιώνα της Δημοκρατίας, με την έμπνευση που πήραμε από τον αγώνα του Τσανάκκαλε, συνεχίζονται οι προσπάθειες με στόχο να οδηγήσουμε την Τουρκία σε ένα ισχυρότερο και λαμπρότερο μέλλον, ο Γκιουλέρ είπε:

"Σε μια εποχή όπου κλιμακώνονται οι εντάσεις και αυξάνονται οι συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, ως Τουρκία καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητας, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αφρική, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τον Καύκασο".

Αναφέροντας ότι στη νέα εποχή με την πολύπλευρη διπλωματία που διεξάγεται υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία έχει καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας, ο Γκιουλέρ επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει καταστεί αναπόσπαστο μέλος των διαπραγματεύσεων και της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

"Ο αγώνας μας ενάντια στην τρομοκρατία θα συνεχιστεί με επιμονή και αποφασιστικότητα"

"Καλούμε τους συνομιλητές μας να κινηθούν προς μια εύλογη και λογική λύση"

Ο Υπουργός Γκιουλέρ επισημαίνοντας ότι με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προστατεύονται συγχρόνως με αποφασιστικότητα και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Γαλάζιας και της Ουράνιας Πατρίδας, δήλωσε και σημείωσε τα εξής :

"Στην Κύπρο, που είναι εθνική μας υπόθεση, συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο πλαίσιο της συνθήκης εγγυήσεων και συμμαχιών. Με αυτή την αφορμή, θα ήθελα να δηλώσω για ακόμη μια φορά ότι είναι αναγκαίο για εμάς να επιβεβαιωθεί η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Κυπρίων αδελφών μας, τα οποία αποτελούν τα κεκτημένα τους δικαιώματα τους.

Καλούμε τους συνομιλητές μας να αφήσουν στην άκρη την ξεπερασμένη, καθεστωτική και προκλητική ρητορική τους και αντ' αυτού να προχωρήσουν προς μια εύλογη και λογική λύση σύμφωνα με την ιστορική και τη σημερινή πραγματικότητα".

"Δεν θα διακυβευτούν τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα"

Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών, στοχεύουν στη συνέχιση της διαδικασίας των καλών σχέσεων γειτονίας, του διαλόγου και μιας θετικής ατζέντας και είπε πως θα πρέπει να γίνει γνωστό, ότι κατά την προσπάθεια εύρεσης μιας ειρηνικής λύσης, δεν πρόκειται με τίποτα να διακυβευτούν τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα.

Επισημαίνοντας ότι με τις προσπάθειες του Προέδρου Ερντογάν για τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης και της σφαγής στη Γάζα βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργές πρωτοβουλίες, ο Γκιουλέρ δήλωσε: "Παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη, κυρίως με αεροπορικές μεταφορές, για την κάλυψη των επειγουσών ιατρικών, επισιτιστικών και λοιπών ανθρωπιστικών αναγκών του λαού της Γάζας".

Ο Υπουργός Γκιουλέρ επεσήμανε ότι ένας από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε το τελευταίο διάστημα είναι η φιλική και αδελφική χώρα της Σομαλίας και ανέφερε ότι η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί ένα πολύτιμο βήμα προς την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, σε συμπλήρωση των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στρατιωτικής εκπαίδευσης, βοήθειας και παροχής συμβουλών στην περιοχή.

Επισημαίνοντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για την ύπαρξη της πατρίδας που υπάρχει εδώ και αιώνες, ο Γκιουλέρ συνέχισε ως ακολούθως:

"Η ιστορία και η γεωγραφία καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι είναι απίθανο να έχουν λόγο στον κόσμο οι χώρες που δεν έχουν έναν ισχυρό στρατό. Επομένως, η ενίσχυση της δύναμης του ηρωικού μας στρατού σε κάθε πτυχή, ιδιαίτερα του προσωπικού και του εξοπλισμού του, είναι ζωτικής σημασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε διαρκώς για να αυξήσουμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες του ένδοξου στρατού μας σε υψηλότερα επίπεδα με τα προϊόντα της εγχώριας και εθνικής αμυντικής βιομηχανίας που φέρνουμε καθημερινά καινούργια στο ενεργητικό μας".

"'Άνοιξε το δρόμο για να βαδίσουμε προς μεγαλύτερους στόχους"

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γκιουλέρ υπενθύμισε ότι μόνο τους τελευταίους δύο μήνες έχουν εντάξει πολύτιμες χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές πλατφόρμες στην υπηρεσία του στρατού και δήλωσε: " Μεταξύ αυτών, το εγχώριο και εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN, το καμάρι του ευγενούς έθνους μας, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πτήση στις 21 Φεβρουαρίου. Με την πτήση αυτή, η χώρα μας, ως μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που μπορεί να σχεδιάσει και να παράγει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς, έκανε άλμα μιας κατηγορίας στην αμυντική βιομηχανία, ανοίγοντας το δρόμο για να βαδίσουμε προς μεγαλύτερους στόχους".

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: Διάρρηξη σε ψητοπωλείο με “χρυσή” λεία

Αλεξανδρούπολη – 15χρονος: Έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να βγάλει selfie

Νοθευμένα καύσιμα – ΑΑΔΕ: Διπλό περιστατικό με επικίνδυνους διαλύτες (εικόνες)