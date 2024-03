Κοινωνία

Απόπειρα βιασμού 8χρονης από 18χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του παιδιού το γλίτωσε από τον εφιάλτη.

-

Ένας 18χρονος επιτέθηκε σε 8χρονο κορίτσι με σκοπό να το βιάσει, με το παιδί να αντιδρά άμεσα και να προλαμβάνει τον εφιάλτη του.

Το περιστατικό έγινε στο ΚΥΤ της Κω, στο Πυλί, την περασμένη Παρασκευή όταν, ο 18χρονος από το Αφγανιστάν μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες, όπου ήταν το κορίτσι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την χτύπησε στο κεφάλι και την κοιλιά και προσπάθησε να της κατεβάσει το παντελόνι.

Η 8χρονο έβαλε τις φωνές κι εκείνος έφυγε τρέχοντας.

Λίγο μετά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές, αφού το παιδί τον αναγνώρισε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Πηγή: kosnews24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πατρινό καρναβάλι: Ηχείο έπεσε πάνω σε κοπέλα

Κρήτη: Κατηγορούμενος λιποθύμησε ακούγοντας την απόφαση του δικαστηρίου

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Οι κατηγορίες για τους συλληφθέντες και τα ευρήματα των Αρχών (εικόνες)