Χαϊδάρι - τροχαίο με τραυματίες: Ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή

Πώς έγινε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν αυτοκίνητα και μια μηχανή στο Χαϊδάρι.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο που συνέβη στην οδό Κύπρου στο Χαϊδάρι σήμερα το μεσημέρι Κυριακής 17/3.

Στο συμβάν, στο ύψος της οδού Δόξης περί τις 3 μμ., ενεπλάκησαν δύο ΙΧ και μία μηχανή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα ΙΧ χτύπησε από πίσω το κόκκινο ΙΧ, που εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε στη μηχανή.

Τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, που μεταφέρθηκε στο Αττικόν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τραύματα στον αυχένα, στη μέση και στα πόδια, χωρίς ωστόσο να είναι σοβαρή κατάστασή του, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση. Επίσης τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός του κόκκινου ΙΧ, που επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στην εφημερίδα μας ότι, μεταξύ των άλλων, έφταιξε και η ολισθηρότητα του δρόμου, που έχει πάρα πολλά χρόνια να στρωθεί.

Στο σημείο προσήλθε η Τροχαία, η οποία θα αναλάβει την έρευνα του συμβάντος.

