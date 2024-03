Κόσμος

Ουκρανία - Μακρόν: Επιμένει για εμπλοκή δυνάμεων της Δύσης

Την εκτίμηση ότι ενδεχομένως θα είναι απαραίτητες «σε κάποια δεδομένη στιγμή» οι επιχειρήσεις επί του πεδίου από δυνάμεις της Δύσης στην Ουκρανία, εξέφρασε εκ νέου -και παρά τις αντιδράσεις- ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Ίσως, σε κάποια δεδομένη στιγμή – δεν το εύχομαι, δεν θα αναλάμβανα την πρωτοβουλία – θα χρειαστούν επιχειρήσεις επί του πεδίου, όποιες και αν είναι αυτές, κατά των ρωσικών δυνάμεων», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τους ηγέτες της Γερμανίας Ολαφ Σολτς και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Η δύναμη της Γαλλίας είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε» πρόσθεσε, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχει διαφωνία Παρισιού – Βερολίνου για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι διαφωνίες των δύο χωρών αφορούν τις «στρατηγικές κουλτούρες». Όπως διευκρίνισε, «η Γερμανία έχει μία στρατηγική κουλτούρα μεγάλης σύνεσης, μη επέμβασης και τηρεί αποστάσεις από τα πυρηνικά… Ένα μοντέλο πολύ διαφορετικό από της Γαλλίας, που διαθέτει πυρηνικά όπλα και έχει διατηρήσει και ενισχύσει έναν επαγγελματικό στρατό».

