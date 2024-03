Κοινωνία

Σαλαμίνα: Επιβάτης πλοίου έπεσε στη θάλασσα

Τι αναφέρει το Λιμενικό για το περιστατικό. Πώς ακριβώς συνέβη

(εικόνα αρχείου)

Στη θάλασσα έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες 31χρονος επιβάτης πλοίου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Παλούκια Σαλαμίνας – Πέραμα, χθες Σάββατο το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 31χρονος, Έλληνας υπήκοος, εντοπίστηκε από έτερο πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Πέραμα – Παλούκια Σαλαμίνας, το οποίο τον ανέσυρε και τον μετέφερε στη Σαλαμίνα, καλά στην υγεία του.

Στη συνέχεια, ο ίδιος δήλωσε σε στελέχη της Λιμενικής Αρχής ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

