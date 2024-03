Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ συνεχίζουν την προσπάθεια αποπροσανατολισμού

Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με την αξιωματική αντιπολίτευση.

"Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ συνεχίζουν απτόητοι την απέλπιδα προσπάθεια τους για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στα Τέμπη, τις υποκλοπές προσωπικών δεδομένων και το σκάνδαλο με τα e-mails των αποδήμων" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακόμη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

"Αντί να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η ΝΔ απευθύνει «ερωτήματα» προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - μετά από στημένα δημοσιεύματα - τα οποία έχουν προ πολλού απαντηθεί.

Θέτουμε, λοιπόν, προς τον κ. Μητσοτάκη, τα παρακάτω ερωτήματα, από τα οποία τον ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει, όση λάσπη κι αν πετάει το Μαξίμου μέσω των φιλικών του ΜΜΕ.

Πρώτον, θα τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να πατήσει το πόδι του στην Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη που συζητείται στην Ολομέλεια το έγκλημα των Τεμπών;

Θα έλθει να απολογηθεί για τις πράξεις και παραλείψεις των Υπουργών του, που οδήγησαν στην απώλεια 57 ανθρώπων, αλλά και στο "μπάζωμα" των ευθυνών;

Θα έλθει να εξηγήσει γιατί έβαλε "ταφόπλακα" στην κοινοβουλευτική διερεύνηση του εγκλήματος;

Θα έλθει να μας εξηγήσει πώς το ένα τζάκι (Μητσοτάκης) καλύπτει το άλλο (Καραμανλής) ή θα κρυφτεί, όπως συνηθίζει στα δύσκολα;

Τι περιμένει; Να έλθει μαζί με τη δικογραφία που αναπόφευκτα θα ξαναφτάσει αμελλητί στη Βουλή μόλις «σκοντάψει» στο όνομα του Κώστα Καραμανλή;

Δεύτερον, θα τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για το τεράστιο σκάνδαλο των e-mails των αποδήμων, ή θα εξακολουθήσει να την καλύπτει μέχρι τέλους;

Το κόμμα - Μεγάλος Αδελφός που λειτουργούσε εντός του Υπουργείου Εσωτερικών δρούσε ερήμην του πρωθυπουργού, όπως ακριβώς και ο ανιψιός του στις υποκλοπές;

Ποιος πραγματικά μπορεί να τα πιστέψει αυτά;

Τρίτον, επειδή βλέπουμε μεγάλο άγχος και νευρικότητα εσχάτως στο Μέγαρο Μαξίμου - γιατί παίρνουν τις δημοσκοπήσεις και ψάχνονται (δικαίως) - είναι η ώρα να μάθουμε: Ποιος και πόσο πληρώνει τον κ. Γκρίνμπεργκ και την εταιρία του που εργάζονται πυρετωδώς για την προσωπική προβολή του κ. Μητσοτάκη και την προπαγάνδα της ΝΔ;

Πληρώνει η καταχρεωμένη ΝΔ; Πληρώνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, του οποίου γνωρίζουμε το έσχες αλλά όχι το πόθεν;

Πληρώνει κάποιος άλλος φίλος με το αζημίωτο;

Ή μήπως πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης χωρίς να το γνωρίζει;

Και τέταρτον, υποθέτουμε πως θα απαντήσει άμεσα για το κόστος της πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους στην Όαση Σίβα για διήμερες διακοπές. Πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ποιος το πλήρωσε. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, το ζεύγος Καρατζά που τον συνόδευε χωρίς εμφανή λόγο, ή εν τέλει ο ελληνικός λαός;"



ΝΔ για εταιρείες Κασσελάκη: Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και απαιτούν απαντήσεις

«Μετά από τα διαδοχικά δημοσιεύματα εφημερίδων, προστίθενται νέα σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με την παραβίαση του νόμου από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον λαβύρινθο των επιχειρήσεων και τις διαδρομές χρήματος του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της νωρίτερα η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα προσθέτει: «Τα ερωτήματα πλέον είναι αμείλικτα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

1. Με δεδομένο ότι το μητρώο επιχειρήσεων του Delaware ΔΕΝ υποχρεώνεται σε κανόνες διαφάνειας, ΟΤΑΝ έγινε ο δανεισμός της Left Media ΠΟΙΟΣ ήταν ο διαχειριστής της εταιρείας OSIOS LLC και ΠΟΙΟΣ ο κύριος ΜΕΤΟΧΟΣ; ΠΟΙΟΣ τελικά υπογράφει την δανειακή σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας;

2. ?Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της οικογένειας Κασσελάκη το 2018, ύψους 762.000, για τον οποίο πληρεξούσιος δικηγόρος ήταν ο Εμμανουήλ Καπνισάκης, ο νέος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Κασσελάκη, ΠΩΣ και από ΠΟΙΟΝ πληρώθηκε; Σχετίζεται μήπως με την εξαγορά της οικογενειακής εταιρείας του από την εισηγμένη που τότε διοικούσε;

3. Με τι κεφάλαια φτιάχτηκε η PHILACOATINGS Inc. (USA) και ποιος ο ρόλος της εταιρείας φάντασμα «THE PHILA COATINGS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΠΕ»;

4. Πόσο συνηθισμένο είναι ο CEO να αγοράζει την εταιρεία του; Οι μέτοχοι της εισηγμένης Tiptree Inc. γνώριζαν για τις δραστηριότητες της θυγατρικής τους Tiptree Marine;

5. Γιατί η έδρα της PHILACOATINGS, που δεν παρουσιάζει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι μια υπερπολυτελής βίλα στην οποία η οικογένεια Κασσελάκη πέρασε τις ημέρες των γιορτών; Πώς αγοράστηκε; Είναι σύνηθες μια βίλα να δηλώνεται ως έδρα εταιρείας;

Ξέρουμε ότι δεν θα λάβουμε πάλι καμία απάντηση και όσο ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα, εμείς θα συνεχίζουμε να τις ζητάμε επιτακτικά!».