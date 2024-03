Πολιτική

Ευρωκοινοβούλιο - Τέμπη: Ως κατεπείγουσα θα συζητηθεί η αναφορά συγγενών των θυμάτων

Η αναφορά που κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, θα συζητηθεί αύριο 18 Μαρτίου, και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η σχετική αναφορά του Συλλόγου Τέμπη 2023.

Κατόπιν αιτήματος του ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Αρβανίτη, η αναφορά που κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

«Μετά την εκδήλωση που διοργανώσαμε στο Ευρωπαϊκό πριν από έναν μήνα, ακολουθεί το δεύτερο βήμα στο δρόμο για τη δικαίωση των συγγενών των θυμάτων αυτού του εγκλήματος. Όχι στη συγκάλυψη! Δικαιοσύνη!», σημειώνει ο Κώστας Αρβανίτης.

