Ασημακοπούλου – διαρροή email: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά του Δημοσίου

Η αγωγή στρέφεται κατά του υπουργείου Εσωτερικών και κατατέθηκε από απόδημο, κάτοικο Ολλανδίας.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση με την αποστολή προεκλογικών email από την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Σύμφωνα με το Open, κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου για την υπόθεση από απόδημο, κάτοικο Ολλανδίας. Η συγκεκριμένη γυναίκα δέχθηκε email από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου σε ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δηλώσει για να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές του 2023 και όχι σε αυτήν που δήλωσε για να ψηφίσει στις ευρωεκλογές.

Η αγωγή στρέφεται κατά του υπουργείου Εσωτερικών, γιατί δεν διαφύλαξε όπως ισχυρίζεται το κείμενο της αγωγής, τα προσωπικά δεδομένα και όχι κατά της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Την είδηση έκανε γνωστή ο δικηγόρος της ενάγουσας.

