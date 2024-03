Life

Μητσοτάκης: Βόλτα με την κόρη του την Καθαρά Δευτέρα (εικόνες)

Τις ευχές του μέσω μιας ανάρτησης, έχοντας στο πλάι του την κόρη του, Δάφνη, έστειλε ο Πρωθυπουργός.

Με την κόρη του, Δάφνη, εμφανίστηκε σε φωτογραφία χαλαρής, οικογενειακής στιγμής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Καθαρά Δευτέρα.

Ο Πρωθυπουργός πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με την οικογένειά του και ανάρτησε μία φωτογραφία, όπου κάνει ποδήλατο με την κόρη του.

«Καλή Σαρακοστή», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την Αίγυπτο, όπου υπέγραψε την Κοινή Δήλωση για τη σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου με τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

