Πολιτική

Υπεγράφη η συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο - Οι έξι πυλώνες

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, και ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ

Υπεγράφη την Κυριακή η στρατηγικής σημασίας συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Κοινή Δήλωση για τη Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνυπέγραψε τη στρατηγική συμφωνία με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ Ελ Σίσι στο αιγυπτιακό προεδρικό μέγαρο.

Today we launch our Strategic and Comprehensive partnership with Egypt.



We will work together in six areas of mutual interest:



1. Political relations

2. Economic stability

3. Investments & Trade

4. Migration

5. Security

6. People and skills pic.twitter.com/lTf7Gcl4vk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη συνεργασία μας με την Αίγυπτο» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα εργαστούμε μαζί σε έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επισημαίνει:

Πολιτικές σχέσεις



Οικονομική σταθερότητα



Επενδύσεις & Εμπόριο



Μετανάστευση



Ασφάλεια



Άνθρωποι και δεξιότητες

Six European leaders today in Cairo.



This shows how deeply we value our partnership with Egypt. pic.twitter.com/fE4NFDGHRi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

Πριν την έναρξη των συνομιλιών όλων των πλευρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε κατ ιδίαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ Σίσι. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση των σχέσεων Ε.Ε- Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική συνεργασία, για την υλοποίηση της οποίας πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακόμα υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από την Λιβύη προς την Κρήτη.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και για την ενεργειακή συνεργασία με έμφαση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY Interconnector.

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την οργάνωση της επίσκεψης στη Σίβα.

«Η όαση της Σίβα έχει ξεχωριστή σημασία για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας Αιγύπτου, καθώς εκεί βρίσκεται το μαντείο του Αμον Ρα το οποίο επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.χ» δήλωσε.

