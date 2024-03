Πολιτική

Μητσοτάκης - Αλ Σίσι: Τι είπαν για μεταναστευτικό, στρατηγική συνεργασία και τις σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισαν οι δύο ηγέτες για την στρατηγική σχέση Ελλάδας - Αιγύπτου στην κατ ιδίαν συνάντηση που είχαν.

-

Κυβερνητικές πηγές σχετικά με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση των σχέσεων Ε.Ε- Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική συνεργασία. Επισημαίνουν ότι για την υλοποίησή της πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσθέτουν ακόμα ότι ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από την Λιβύη προς την Κρήτη.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και για την ενεργειακή συνεργασία με έμφαση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY Interconnector.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η απόφαση των δύο ηγετών να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών με τη σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας- Αιγύπτου, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν το απόγευμα Κοινή Δήλωση για τη σύσταση του ΑΣΣ.

Τέλος, αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για την οργάνωση της επίσκεψης στη Σίβα. Επισημαίνουν ότι η όαση της Σίβα έχει ξεχωριστή σημασία για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας Αιγύπτου, καθώς εκεί βρίσκεται το μαντείο του Αμον Ρα το οποίο επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Σοφία: Έλληνας άνοιξε την ελληνική σημαία – Αντιδράσεις στην Τουρκία (εικόνες)

Ισλανδία: “Ξύπνησε” το ηφαίστειο ξανά (εικόνες)

Ζάκυνθος: Πατέρας κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 6χρονη κόρη του