Μητσοτάκης: Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο

Η επίσκεψη γίνεται από κοινού με τους ηγέτες της Ιταλίας, του Βελγίου, της Αυστρίας και της Προέδρου της Κομισιόν.

Την αναγνώριση του σημαντικού και κρίσιμου ρόλου της Αιγύπτου στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου και της Αφρικής εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων και τον ρόλο του αξιόπιστου εταίρου με στρατηγική σημασία για ολόκληρη την ΕΕ σε μια σειρά από τομείς - με αιχμή το μεταναστευτικό και την ενέργεια - αναμένεται να αναδείξει η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κάιρο σήμερα, από κοινού με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen , τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας Giorgia Meloni, του Βελγίου Alexander de Croο και τον καγκελάριο της Αυστρίας Karl Nehammer στο Κάιρο.

Από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναδείξει εδώ και καιρό τη σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Αίγυπτο. Έχει αναδείξει, προσθέτουν, και τη σημασία της προώθησης συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Αίγυπτο.

Επίσης, ήταν ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης που είχε αναδείξει τη σημασία της Αιγύπτου για την ΕΕ και για τη σταθερότητα στην περιοχή, λίγες μέρες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ (στην έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης).

Ο ρόλος του Καΐρου καθίσταται περισσότερο κομβικός λόγω των εξελίξεων στη Γάζα και προκλήσεων όπως το μεταναστευτικό, για τη διαχείριση του οποίου η ΕΕ επιδιώκει τη συνεργασία με την Αίγυπτο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συνήψε το 2022 συμφωνία με την Αίγυπτο για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Ο πρωθυπουργός - ο οποίος είχε μετάσχει και στη «Διάσκεψη Κορυφής για την Ειρήνη» για την Γάζα κατόπιν πρόσκλησης του Abdel Fatah Al Sisi τον περασμένο Οκτώβριο στο Κάιρο - θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαίων ηγετών με τον κ. Sisi.

Η Ελλάδα διατηρεί άριστο επίπεδο σχέσεων με την Αίγυπτο, με την οποία έχουν κοινή αντίληψη για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και την εξεύρεση λύσεων για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Αιγύπτου και για την μεταφορά «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY) που μπορεί να μεταφέρει καθαρή ενέργεια στην ΕΕ και το οποίο εντάχθηκε στα projects κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ κομβικής σημασίας είναι η συνεργασία με το Κάιρο στο μεταναστευτικό.

